Шойгу: использовать объекты жизнеобеспечения для военного давления на Ближнем Востоке неприемлемо

Использование объектов жизнеобеспечения в качестве «инструмента военного давления» на Ближнем Востоке «абсолютно неприемлемо». Об этом журналистам в среду вечером заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, комментируя заявление сторон конфликта о готовности наносить удары по критическим объектам инфраструктуры региона, включая системы электро- и водоснабжения.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Ударами по иранским электростанциям пригрозили США. Иран, в свою очередь, пообещал ответить атаками на электростанции и опреснительные установки стран Персидского залива, на территории которых находятся американские базы. По словам Сергея Шойгу, последствия выведения из строя критической инфраструктуры региона «выйдут далеко за пределы Ближнего Востока».

«Единственным ответственным выходом является деэскалация и поиск долгосрочного мирного решения за столом переговоров. Призываем стороны незамедлительно вернуться к дипломатическому урегулированию», — заявил Сергей Шойгу.

Ранее в среду МИД России назвал неприемлемыми удары по территории АЭС «Бушер» в Иране. Ведомство потребовало от ООН и Международного агентства по атомной энергии «решительных действий», чтобы не допустить повторных атак на станцию.

Елена Черненко