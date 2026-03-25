HBO показала первый трейлер сериала по «Гарри Поттеру»

HBO опубликовала первый трейлер сериала по «Гарри Поттеру». Первый сезон будет посвящен первому роману писательницы Джоан Роулинг и будет носить одноименное название — «Гарри Поттер и философский камень». В Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) HBO сообщила, что премьера нового сериала состоится «в это Рождество».

До этого премьера сериала была намечена на 2027 год на платформах HBO и HBO Max. Шоу планируют снять в семи сезонах, по числу книг госпожи Роулинг, которая также выступила продюсером проекта. Самого Гарри Поттера сыграет 13-летний Доминик Маклафлин, Рона Уизли — 12-летний Аластер Стаут, Гермиону Грейнджер — 12-летняя Арабелла Стэнтон. В сериале также снимались Ник Фрост (Рубеус Хагрид), Паапа Эссьеду (Северус Снейп), Джон Литгоу (Альбус Дамблдор), Джанет МакТир (Минерва МакГонагалл) и Берти Карвел (Корнелиус Фадж).

Съемки сериала начались 14 июня 2025 года. Они проходят на студии Warner Bros. Studios Leavesden в Великобритании, где снимались фильмы оригинальной франшизы по романам Джоан Роулинг.