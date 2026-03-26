В сфере услуг сформировался профицит кадров

Российские компании в сфере услуг фиксируют разворот ситуации на рынке труда: дефицит персонала, остававшийся ключевой проблемой с 2020 года, постепенно сменяется профицитом. Так, доля фитнес-клубов, испытывающих нехватку сотрудников, за три месяца снизилась с 52% до 38%, а в сегменте общепита участники рынка уже говорят о закрытии вакансий и начале сокращений.

Эксперты связывают изменения с замедлением темпов открытия новых точек, автоматизацией процессов и более осторожной кадровой политикой бизнеса. По данным hh.ru, количество резюме в сервисных отраслях выросло на 37–49% год к году, тогда как число вакансий сократилось на 19–28%. Компании стремятся повышать эффективность за счет увеличения нагрузки на сотрудников и оптимизации штата, что позволяет снижать издержки на фонд оплаты труда.

На этом фоне рынок труда становится более сбалансированным: работодатели ужесточают отбор и сокращают наем, а сотрудники — проявляют большую лояльность. Эксперты ожидают, что в ближайшее время рост зарплат в отрасли замедлится, а сами расходы на персонал станут более предсказуемыми, хотя полностью проблема закрытия отдельных позиций пока не исчезнет.

