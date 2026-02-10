Рамзан Кадыров опубликовал видео со своим «воскресшим» сыном Адамом

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале видео, где он ужинает со своим помощником Висмурадом Алиевым. После в кадре появляется сын главы региона Адам Кадыров в камуфляжной форме с медалями. Кадыров-старший приветствует его и называет «воскресшим».

«Поздний ужин с дорогим братом, помощником Главы ЧР Висмурадом Алиевым и секретарем Совета Безопасности ЧР Адамом Кадыровым, "воскресшим" вопреки последним вбросам»,— написал Рамзан Кадыров.

Вчера глава Чечни впервые прокомментировал сообщения о ДТП в Грозном, где якобы пострадал Адам Кадыров. Он назвал эту информацию фейком, созданным с помощью искусственного интеллекта.

Информация о ДТП с участием Адама Кадырова распространилась вечером 16 января. После этих слухов глава Чечни опубликовал видео рабочей встречи с участием своего сына. При этом глава республики не уточнил, когда состоялось указанное совещание.

Утром 17 января «Лента.ру» со ссылкой на данные Flightradar24 сообщила, что в Грозный прилетал самолет Ан-148-100ЕМ, который используется МЧС. По данным сервиса, борт вскоре вылетел в Москву и приземлился во Внуково в 01:10 мск. Ни МЧС, ни власти Чечни не подтверждали, что рейс был связан с конкретным пациентом.