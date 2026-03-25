Cан архиепископа Кентерберийского впервые в истории приняла женщина

В Кентербери состоялась церемония интронизации Сары Муллали в качестве духовного главы Англиканской церкви. Впервые за все 1400 лет существования кафедры архиепископа Кентерберийского на нее официально взошла женщина.

На церемонии присутствовали принц и принцесса Уэльские и премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер. По информации Sky News, вместе с ними в Кентерберийском соборе были еще 2 тыс. человек, включая представителей государств-членов Содружества наций и Ватикана.

Архиепископа Кентерберийского выбирает Коллегия каноников, а утверждает король. Монарх формально считается главой Англиканской церкви, однако архиепископ Кентерберийский является духовным главой церкви и всего англиканского сообщества в мире.

Сара Муллали (урожденная Боузер) родилась в 1962 году. Она получила медицинское образование и в 1999–2004 годах возглавляла службу медицинских сестер в Национальной службе здравоохранения. В Англиканской церкви женщин начали рукополагать в священники в 1994 году, епископом женщина впервые стала в 2014-м. В 2002 году Сара Муллали была рукоположена в священники. В 2018 году она стала епископом Лондона, вторым духовным лицом Англиканской церкви после архиепископа Кентерберийского. Преосвященная Муллали замужем, у нее двое детей. Она является дамой ордена Британской империи. Король Карл III одобрил назначение Сары Муллали 106-м архиепископом Кентерберийским в ноябре прошлого года. Окончательно ее кандидатура была утверждена в январе нынешнего года.

Николай Зубов