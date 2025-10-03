Главой Англиканской церкви впервые стала женщина

Король Карл III одобрил кандидатуру преосвященной Сары Муллали для избрания 106-м архиепископом Кентерберийским. До этого она была епископом Лондона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сара Муллали

Фото: Toby Melville / Reuters Сара Муллали

Госпожа Муллали стала первой женщиной, возглавившей Англиканскую церковь. Архиепископа Кентерберийского выбирает Коллегия каноников, а утверждает король. Монарх формально считается главой Англиканской церкви, однако архиепископ Кентерберийский является духовным главой церкви и всего англиканского сообщества в мире. Преосвященная Муллали официально примет сан архиепископа Кентерберийского во время церемонии в марте 2026 года.

Сара Муллали (урожденная Боузер) родилась в 1962 году. Она получила медицинское образование и в 1999–2004 годах возглавляла службу медицинских сестер в Национальной службе здравоохранения. В Англиканской церкви женщин начали рукополагать в священники в 1994 году, епископом женщина впервые стала в 2014-м. В 2002 году Сара Муллали была рукоположена в священники. В 2018 году она стала епископом Лондона, вторым духовным лицом Англиканской церкви после архиепископа Кентерберийского. Преосвященная Муллали замужем, у нее двое детей. Она является дамой ордена Британской империи.

Об уходе действующего архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби объявили в ноябре 2024 года, после того как его обвинили в бездействии в отношении руководителя нескольких церковных проектов, оказавшегося, как сообщала тогда та же самая The Times, «самым масштабным сексуальным насильником» в истории церкви.

Яна Рождественская