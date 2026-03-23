Ленобласть под напряжением

На прошлой неделе губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил оперативно внести дополнения в закон о льготных тарифах на электроэнергию: увеличить максимальный предел потребления по первому диапазону с 1500 кВт·ч до 3000 кВт·ч к началу следующего отопительного сезона. В феврале жители региона получили шокирующие квитанции: в отдельных случаях сумма оплаты превышала 100 тыс. рублей. Это произошло из-за введения дифференцированных тарифов и продления льготных норм уже после запуска диапазонов. Жалобы на начисления сохраняются, власти разбираются с ними и пытаются не допустить повторения ситуации. Депутаты отмечают влияние погодных условий и недостаточную информированность населения.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Тема тарифов и энергетических диапазонов остается в работе: вижу статистику и жалобы на неудовлетворительную реакцию сбытовых компаний по работе с обращениями людей, пересчетом и работе с новыми региональными льготами»,— написал губернатор Дрозденко в своих соцсетях 18 марта. В этой связи глава 47-го региона дал поручение активу «Единой России» оперативно принять дополнения к закону о действии льготы по второму диапазону при переходе в третий. Господин Дрозденко поставил задачу подготовить расчеты и обоснования для увеличения диапазонов с учетом действующего тарифного соглашения для переговоров с «Россетями», а также разработать и утвердить методичку для сбытовых компаний по работе с заявлениями, включая цифровые обращения, сроки рассмотрения и пересчета счетов, предусмотреть обязательства поставщиков электроэнергии по применению льгот.

Переговоры с руководителем ПАО «Россети» Андреем Рюминым губернатор провел уже на следующий день, в минувшую пятницу. После чего господин Дрозденко вновь сообщил, что к отопительному сезону 2026–27 годов будет проработано увеличение первого диапазона не менее чем до 3000 кВт·ч, а все льготы по компенсации затрат по второму диапазону будут сохранены. С 1 января 2026 года одноставочный тариф (при котором стоимость 1 кВт·ч одинакова в любое время) для жителей садоводств вне границ населенных пунктов по первому диапазону составляет 6,7 рубля, по второму — 12,84 рубля, по третьему — 17,26 рубля. По региональному закону при верхнем пределе первого диапазона в 1500 кВт·ч можно получить льготу на оплату электроэнергии, увеличив потолок первого диапазона до 2700 кВт·ч в отопительный сезон. Но для этого нужно потреблять в рамках второго диапазона (до 4500 кВт·ч), иметь постоянную регистрацию в Ленобласти в течение года по адресу, где оплачивается электроэнергия, подтвердить наличие электроотопления и не иметь долгов. Льготный тариф — 8,24 рубля. Разницу в оплате поставщикам электроэнергии компенсирует бюджет региона.

28 января рассматривался законопроект комитета по тарифам, предполагающий продление льготных тарифов на электроэнергию для определенных категорий лиц. Но закон касался изменений в закон 2025 года, прекративший действие с началом 2026-го. Квитанции за январь пришли жителям региона в феврале, и оплата была начислена без учета льготных тарифов. Суммы за электроэнергию шокировали ленинградцев — от 30 до 100 тыс. и выше. На внеочередном заседании областного парламента 10 февраля депутаты спешно узаконили продление льгот, но перерасчет завышенных квитанций должен был прийти уже весной. Как пишут областные СМИ, люди продолжают жаловаться на необоснованные суммы оплаты, наличие проблемы с начислениями признает и глава региона.

На момент подготовки публикации законопроект о внесении изменений в действующий региональный закон в рамках новых поручений губернатора Дрозденко в Законодательного собрание Ленобласти не поступал, сообщили в пресс-службе парламента. В повестке ближайшего заседания правительства, назначенного на 25 марта, соответствующего вопроса нет.

В комитете по тарифам и ценовой политике Ленобласти на запрос о сроках внесения законопроекта в парламент ответили, что губернатор сделает это в ближайшее время. Объемы потребления будут увеличены в первом диапазоне с 2700 до 3000 кВт·ч на отопительный период, добавили там.

При этом на федеральном уровне рекомендованный предел первого диапазона достигает 3900 кВт·ч, а второго — 6000. У ближайшего соседа Ленобласти — Санкт-Петербурга — первый диапазон органичен 2100 кВт·ч, второй — 3900, в Псковской области первый — 6920 кВт·ч, второй — 10 646. В Карелии пределы первого и второго диапазонов — 6020 и 9262 кВт·ч соответственно.

Как объяснил депутат от фракции «Единая Россия» председатель постоянной комиссии по ЖКХ и ТЭК ЗакСа Ленобласти Михаил Коломыцев, уровень лимита энергопотребления в регионах устанавливается с учетом многих критериев, включая структуру потребления — соотношения населения и других категорий потребителей. Исторически тарифы на электроэнергию для населения были ниже экономически обоснованных. Вся нагрузка за оплату электричества ложилась на плечи промышленности и бизнеса. Введение дифференцированных тарифов по диапазонам расходования и на федеральном, и на региональных уровнях призвано привести к балансу соотношения разных групп потребителей, повышению культуры потребления и популяризации идеологии рационального потребления.

То, что на практике это привело к шокирующим цифрам в квитанциях на квартплату у жителей Ленобласти в начале года, депутат связывает с неготовностью жителей к переходу на новые тарифы, а также с холодной зимой. Важную роль играет и газификация региона, ведь в нем остается большое количество населенных пунктов, к которым не подведен газ и жители там вынуждены отапливать дома электроприборами.

Между тем власти региона рапортуют о впечатляющих темпах газификации: по данному показателю Ленобласть на первом месте в СЗФО. В начале года губернатор Александр Дрозденко и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали новую программу газификации на 2026–2030 годы с объемом инвестиций в 34,5 млрд рублей. Программа предусматривает создание условий для подачи газа в 45,4 тыс. домовладений и на 81 котельную в 366 населенных пунктах. «Газпром» построит межпоселковые и газораспределительные газопроводы в 15 районах области. В том числе сетевой газ впервые придет в города Высоцк и Приморск.

На прошлой неделе господин Дрозденко сообщил о ключевых объектах газификации этого года. В Тосненском районе будет построен межпоселковый газопровод до деревень Малое Переходное, Большое Переходное, Сустье-Конец с отводом на Коркино, Ямок, Заволожье и Русскую Волжу. В Выборгском районе газопровод подведут к двум микрорайонам Выборга, поселкам Новинка, Большое Поле с отводами на Кравцово, Селезнево, Отрадное, Подберезье и Подборовье. Эти два объекта обеспечат газом 14 населенных пунктов. На программу догазификации частных домовладений, предусматривающую субсидию на подведение газопровода до границ домовладений, в бюджете 2026–2028 годов предусмотрено более 3 млрд рублей. Это соответствует объему финансирования предыдущих лет: в 2024 и 2025 годах на эти цели бюджет региона выделял примерно по 1,2 млрд рублей.

На вопрос, сколько населенных пунктов, где еще нет газа и жители которых вынуждены отапливать дома электричеством, включено в региональную программу газификации на этот год, в комитете ТЭК Ленобласти ответили: «На сегодняшний день во всех районах Ленинградской области газ есть».

По прогнозам Федеральной антимонопольной службы (ФАС), с 1 октября 2026 года тарифы на электроэнергию для большинства регионов России вырастут примерно на 11%.

Александра Тен