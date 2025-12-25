Воронежская ГК «Агроэко» выплатила 143,7 млн рублей дохода по облигациям

Специализирующаяся на свиноводстве группа компаний «Агроэко» Владимира Маслова (штаб-квартира в Воронеже, основные активы в Воронежской и Тульской областях) выплатила держателям биржевых облигаций купонный доход за первый купонный период в размере 143,7 млн руб. Выплаты были произведены с 24 сентября по 24 декабря 2025 года и составили 47,9 руб. на одну ценную бумагу. Это следует из раскрытия информации эмитента.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Речь идет о процентных неконвертируемых бездокументарных биржевых облигациях серии БО-001Р-01 (ISIN RU000A10CTB2), размещаемых в рамках программы облигаций серии 001Р. Выпуск зарегистрирован в сентябре 2025 года, общее количество облигаций — 3 млн штук. Купонный доход выплачивается в рублях в безналичном порядке.

По данным раскрытия, дата окончания первого купонного периода пришлась на 24 декабря 2025 года, к этой дате доход был полностью перечислен владельцам бумаг.

ГК «Агроэко» работает в Воронежской и Тульской областях. Холдинг включает 50 свиноводческих площадок, четыре комбикормовых завода, две селекционно-генетические площадки, мясоперерабатывающее предприятие и молочно-товарный комплекс. В ГК работают свыше 9 тыс. человек. Общий земельный банк «Агроэко» превышает 124,5 тыс. га. С 2011-го по 2024 год общий объем инвестиций в развитие группы составил 81,7 млрд руб. Головное юрлицо холдинга ООО «ГК "Агроэко"», по данным Rusprofile, зарегистрировано в Воронеже в феврале 2015 года. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Гендиректором выступает Елена Кочура. 77% ООО принадлежат господину Маслову, 23% — зарегистрированной на Кипре офшорной фирме Agroeco Group Vrn Ltd. Консолидированные финансовые показатели по группе компаний «Агроэко» не раскрывает.

В ноябре «Ъ-Черноземье» стало известно, что до конца 2025 года группа планирует запустить в Верхнемамонском районе Воронежской области проект в новой для себя отрасли — молочный комплекс мощностью производства 40 тыс. т молока в год за 6 млрд руб.

