Контроль в деталях

Минпромторг подготовил детальное описание ужесточения системы контроля качества промышленной продукции в РФ. Проблемы с ним возникли после ухода с российского рынка наиболее технологичных иностранных поставщиков, рынок при этом разделился на тех, кто заинтересован сохранить продажи производимой продукции, и тех, кто требовал наведения порядка в ее соответствии требованиям. Законопроект о наделении Росстандарта расширенными полномочиями по такому контролю Минпромторг разработал еще летом 2025 года, теперь же ведомство регламентировало его применение, гармонизировав его с законом о контроле и надзоре: надежных и качественных поставщиков власти будут контролировать минимально, нарушителей же ждет рост числа проверок агентства.

Минпромторг дорабатывает нормативную базу для проведения Росстандартом госконтроля качества промышленной продукции — опубликован проект постановления правительства, развивающий законопроект о полномочиях агентства по контролю соответствия таких товаров техрегламентам (планируемая дата вступления в силу — 1 сентября 2026 года). Сам законопроект, как сообщили “Ъ” в аппарате правительства, параллельно готовится к рассмотрению на комиссии по законопроектной деятельности — по плану он должен заработать с 1 марта 2026 года (см. “Ъ” от 14 августа 2025 года).

Проект постановления регламентирует порядок проведения надзорных процедур в отношении производителей и продавцов отдельных видов промпродукции (строительные смеси, трубы, электрические инструменты, сельхозтехника, различные виды топлива и так далее). В Минпромторге отмечают, что принятие этих документов позволит создать правовой механизм, в рамках которого Росстандарт сможет принимать меры по пресечению выявленных нарушений. Учет объектов надзора (деятельность изготовителей и продавцов, сама промышленная продукция) Росстандарт будет вести с помощью Единого реестра видов контроля. Включать их в перечень будут в зависимости от категорий риска нарушения обязательных требований к ним. При проверках Росстандарт и его территориальные органы смогут прибегать к мониторинговым закупкам, инспекционным визитам, рейдовым осмотрам, проверкам документов и так далее — не только очно, но и по видеосвязи с использованием мобильного приложения «Инспектор». Этот же инструментарий предлагается применять для профилактических визитов контролирующих органов. При выявлении нарушений агентство будет выписывать предостережение с предложением принять меры по их устранению.

Предприниматель, со своей стороны, сможет направить в Росстандарт декларацию по итогам «самообследования» соблюдения им всех требований — она действует год (методические рекомендации к процедуре будут утверждены после вступления в силу документа, сообщили “Ъ” в пресс-службе Минпромторга). В случае решения о ее аннулировании (основанием для него могут стать выявленные факты нарушений) повторная возможность заявить о своем соответствии требованиям станет доступна компании только через три года после исправления недостатков.

Мнения представителей бизнеса о проектируемых нововведениях неоднозначны. Так, глава промышленного комитета «Опоры России» Максим Третьяков инициативу поддерживает. «Отсутствие госконтроля за соблюдением обязательных требований провоцирует фальсификацию продукции, особенно промышленной»,— отмечает он. Руководитель подкомитета «Деловой России» по промышленному строительству Сергей Гебель кроме положительного эффекта от инициативы перечисляет и ряд рисков: рост административной нагрузки на бизнес, увеличение расходов и повышение цен на продукцию.

Необходимость осуществления госконтроля за качеством промышленной продукции Минпромторг объясняет увеличением объемов некачественной продукции на рынке. Это, отмечали в ведомстве ранее, произошло в связи с «правовой неопределенностью, которая возникла по итогам проведения реформы контрольно-надзорной деятельности» (см. “Ъ” от 14 августа и 5 ноября 2025 года). Новый вид контроля тем не менее будет соответствовать принципам рискориентированного подхода — проверка будет проводиться лишь в случае уверенности контролирующего органа в реальности рисков нарушения требований, подчеркнули “Ъ” в аппарате правительства. В Минэкономики, ведомстве—исполнителе реформы контрольно-надзорной деятельности, сообщили “Ъ”, что находятся с коллегами из Минпромторга в «тесном контакте», чтобы описанная модель контроля была «максимально эффективной и сбалансированной».

Полина Попова, Олег Сапожков