Владельца книжного магазина в Гонконге арестовали за продажу биографии Джимми Лая

Полиция Гонконга арестовала владельца книжного магазина Book Punch и трех его сотрудников за продажу «подрывной литературы», включая биографию находящегося в тюрьме медиамагната и диссидента Джимми Лая. Об этом сообщают мировые СМИ, в том числе гонконгский телеканал TVB.

Как сообщают очевидцы, магазин в настоящее время закрыт, на двери висит надпись «Закрыто в связи с чрезвычайной ситуацией. Просим извинить за доставленные неудобства». В свою очередь, представители полиции не стали прямо подтверждать факт ареста, отметив, что «будут действовать в соответствии со складывающимися обстоятельствами и требованиями закона». Иностранные журналисты, работающие в Гонконге, не смогли связаться с хозяином магазина.

Джимми Лай получил всемирную известность после своего ареста в 2020 году по обвинению в нарушении закона о национальной безопасности, принятого в этом автономном районе Китая после массовых антиправительственных протестов. В феврале этого года 78-летний господин Лай был приговорен к 20 годам тюрьмы за «сговор с иностранными силами против Коммунистической партии Китая» и «публикацию материалов, подстрекавших к мятежу».

Книга «Нарушитель спокойствия» была написана одним из бывших директоров медиакомпании господина Лая Next Digital Марком Клиффордом, ныне проживающим в Нью-Йорке.

Николай Зубов