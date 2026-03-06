Гонконгский медиамагнат Лай не станет обжаловать приговор с 20-летним сроком

Осужденный в Гонконге владелец уже закрытой ежедневной газеты Apple Daily Джимми Лай не будет обжаловать приговор за нарушение китайского закона о национальной безопасности. Об этом в пятницу со ссылкой на его адвокатов сообщает AFP.

Арестованный в августе 2020 года по обвинению в нарушении закона о нацбезопасности, который принят в Китае после массовых антиправительственных протестов в Гонконге в 2019 году, медиамагнат уже был осужден за несколько преступлений. 9 февраля 78-летнего Джимми Лая приговорили к 20 годам тюрьмы за сговор с иностранными силами против Коммунистической партии Китая, а также публикацию материалов, подстрекавших к мятежу против китайских властей.

Сам осужденный считает себя политическим узником. Вину он не признает, и причина отказа от обжалования приговора остается неясной, — адвокаты ее не озвучили.

В конце февраля суд Гонконга отменил один из приговоров Джимми Лаю, который был вынесен по делу о мошенничестве.

Эрнест Филипповский