Правительство сократило срок извещения об увольнении IT-сотрудников с отсрочкой

Правительство России сократило срок уведомления об увольнении IT-сотрудников с отсрочкой от армии с двух недель до пяти дней. Соответствующее постановление опубликовали на сайте правовых актов.

Теперь организации, где работали IT-сотрудники с отсрочкой, должны сообщать военкомату об увольнении в течение пяти дней. Соответствующий законопроект 11 ноября внесло Минобороны России. Проект постановления был разработан в качестве подзаконного акта к закону о круглогодичном призыве, принятому Госдумой в октябре 2025 года.

Отсрочку от службы в армии могут получить IT-специалисты в возрасте от 18 до 30 лет со специальностью из перечня Минцифры России. В список входят более 190 специальностей, в том числе «Математика», «Радиофизика», «Статистика», «Ядерная физика и технологии» и другие. Специалисты должны проработать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев за предыдущий год либо устроиться на работу в течение года после окончания учебы.