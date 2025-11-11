Об увольнении IT-сотрудника с отсрочкой военкомат узнает за пять дней

Минобороны планирует сократить срок, в течение которого IT-компания обязана уведомить военкомат об увольнении сотрудника, имеющего IT-отсрочку от военной службы. Соответствующий проект ведомство опубликовало на regulation.gov.ru.

Согласно документу, организации должны будут сообщать военкоматам об увольнении в течение пяти дней. Сейчас они должны сделать это в течение двух недель.

Проект постановления разработан в качестве подзаконного акта к новому закону о круглогодичном призыве, принятому Госдумой в октябре 2025 года. Согласно документу, медкомиссии должны выносить решения о годности призывников весь год, а отправка в войска будет происходить по традиционной схеме: в апреле—июле и октябре—декабре.

Подробнее — в материале «Ъ» «Армия продленного действия».

Полина Мотызлевская