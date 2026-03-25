Три человека пострадали в ходе квартирного пожара на улице Уточкина

Около половины шестого вечера 25 марта в доме 2-2 по улице Уточкина случился пожар в трехкомнатной квартире площадью 60 кв. м., сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу. Огонь объял обстановку в одной из комнат. В результате происшествия пострадали петербурженка и двое детей.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Все они были доставлены в больницу, об их состоянии пока ничего не сообщается. На тушение самого пожара потребовалось чуть более часа, для этого привлекли три пожарно-спасательных расчета. Обстоятельства возгорания устанавливаются, по факту случившегося проводится проверка.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что во время атаки беспилотников в Ленинградской области повреждения получил жилой дом в Выборге, входящий в список объектов культурного наследия.

Андрей Маркелов