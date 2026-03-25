В Выборге при атаке БПЛА был поврежден объект культурного наследия

Во время атаки беспилотников в Ленинградской области повреждения получил жилой дом в Выборге, входящий в список объектов культурного наследия. Об этом сообщил вице-губернатор Ленинградской области Владимир Цой в Telegram.

«Поврежденный в Выборге многоквартирный жилой дом является объектом культурного наследия регионального значения. Готовим обращение в следственные органы, также проинформируем Министерство культуры», — написал господин Цой.

Утром губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщал, что с начала суток силы ПВО сбили над регионом более полусотни БПЛА. В результате атаки в порту Усть-Луга возник пожар. В Санкт-Петербурге, в Кронштадте, было повреждено остекление нескольких домов. Опасность БПЛА была вновь объявлена незадолго до полудня. В данный момент продолжается отражение атаки.