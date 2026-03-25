Госдума против неограничений

Госдума на заседании 25 марта отклонила законопроект КПРФ о праве муниципальных депутатов давать подписи в пользу неограниченного числа кандидатов в губернаторы. При этом практически все выступающие поддержали эту идею, а некоторые щедро делились своим — как негативным, так и вполне позитивным — опытом участия в выборах глав регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» выступали за частичную или полную отмену муниципального фильтра с момента его введения в 2012 году. Очередной законопроект на эту тему коммунисты внесли в октябре прошлого года. По закону каждый местный депутат может поддержать кандидата в губернаторы только один раз. В результате «имеют место случаи, когда в административном порядке, чтобы не допустить выдвижения “неправильного” кандидата, заранее собираются подписи муниципальных депутатов в поддержку кандидата-фаворита, лишая возможности получить необходимое число подписей иных кандидатов», говорится в пояснительной записке.

Соавтор проекта Алексей Куринный (КПРФ), презентуя его депутатам, выразил убеждение, что муниципальный фильтр превратился в инструмент административного ресурса.

«Иногда наши кандидаты, даже набравшие этот самый муниципальный фильтр, вдруг снимались с выборов, потому что кто-то из депутатов то ли по собственному умыслу, в чем я сомневаюсь, то ли по установке соответствующей вдруг показывал, что уже раньше отдал свой голос»,— рассказал коммунист.

Алексей Диденко (ЛДПР) признался, что ему придется выступать в трех ипостасях — главы комитета по региональной политике, члена фракции и кандидата, которому тоже приходилось собирать подписи. В зависимости от этого разнились и позиции докладчика: комитет рекомендовал отклонить законопроект, руководствуясь отрицательными отзывами из регионов (кроме тех, которые возглавляют представители «нетитульной партии»), ЛДПР инициативу поддержала, а как участник выборов депутат счел предложение «справедливым».

Андрей Алехин (КПРФ) в качестве компромиссного варианта предложил позволить депутатам подписываться за любое число кандидатов, но только от думских партий. Алексей Диденко как глава комитета ответил, что процесс трансформации механизма выдвижения кандидатов в губернаторы очень сложный и требует серьезной проработки. Зато как представителю ЛДПР эта идея ему понравилась. «Наверное, в ближайшее время мы вернемся к этому вопросу, потому что ну кому нужны такие выборы? Во что мы превращаем именно этот вид выборов на этом уровне? Наверное, все-таки он должен быть более конкурентным»,— высказал фракционную позицию господин Диденко.

Нина Останина (КПРФ) напомнила о постановлении Конституционного суда (КС) 2012 года с разъяснением позиции по мунфильтру, которое, на ее взгляд, «катастрофически устарело». Алексей Диденко согласился, что постановление было принято еще до конституционной реформы 2020 года, и предположил, что ответ на новый запрос в КС может быть иным. «А сегодня выход только один. Все его знают, кто на выборы ходил и подписи собирал: обращаться к обладателям большинства, в партию “Единая Россия”. Мне лично оба раза они подписи давали, находил аргументы, убеждал, поэтому спасибо им за поддержку»,— разоткровенничался либерал-демократ.

После вопросов перешли к выступлениям. Мария Прусакова (КПРФ) тоже «сказала надвое» — «от фракции и как лицо, пострадавшее непосредственно от муниципального фильтра» (ее не допустили к выборам главы Алтайского края в 2023 году).

Она назвала фильтр «эффективным инструментом фильтрации тех кандидатов, которые сегодня не представляют никакой угрозы для кандидатов, скажем так, согласованных, которые, как представитель ЛДПР, получают свой “одобрямс”».

А Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») заявил, что эсеры тоже вносили подобные инициативы и проект КПРФ поддержат. Нынешний порядок — это «нечто среднее между свободным выбором и назначением», пояснил депутат: «И вот это враскоряку, понимаете? Надо либо то сделать, либо другое, потому что в противном случае народ перестает ходить на выборы».

«Мне тоже приходилось участвовать в губернаторских выборах в качестве кандидата,— поделился опытом самарский депутат Михаил Матвеев (КПРФ).— Я просто посмотрел на весь этот цирк и сказал: я подписи собирать не буду, если вам надо, чтобы я был кандидатом, скажите, в какой кабинет я должен прийти, и мне подписи там приготовьте. И мне приготовили подписи. Я пришел, забрал их и сдал в избирательную комиссию». Депутаты встретили эту историю аплодисментами. А вот в отношении коммуниста из Республики Коми Олега Михайлова тактика, по словам господина Матвеева, была другая: «Панически боялись, не допускали популярного кандидата и специально говорили депутатам: распишитесь за него второй раз, чтобы он не прошел». Так что если уж отклонять проект КПРФ, то нужно этой логике следовать до конца и ввести «административную, а может, даже уголовную ответственность» для тех депутатов, кто расписывается дважды, резюмировал Михаил Матвеев.

Алексей Диденко в заключительном слове счел необходимым ответить на выпад Марии Прусаковой по поводу его «согласованности»:

«Вы же политик, найдите способ, как собрать подписи. И вы плохо путь Ленина изучали, как он всех обвел вокруг пальца. Вы действуйте как вождь, будьте похитрее. Я вас поддерживаю — вы выходите на трибуну, меня критикуете. Я не удивляюсь, почему вы подписи не собрали».

В итоге за законопроект проголосовали члены КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР и половина «Новых людей». Но суммарных 96 голосов для его принятия не хватило.

Ксения Веретенникова