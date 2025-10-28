Надзор отваживают от муниципалитетов

Как стало известно “Ъ”, работа правительства над законопроектом о распространении риск-ориентированного подхода в контроле и надзоре на проверки муниципалитетов находится на финальной стадии. Правкомиссия по законопроектной деятельности на заседании 27 октября одобрила проект Минюста — он также вносит изменения в закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Курирующий в правительстве сферу КНД вице-премьер Дмитрий Григоренко рассчитывает таким образом сократить избыточную нагрузку на местные власти и их расходы на выплату штрафов из бюджета в бюджет — сейчас они поглощают существенную часть муниципальных доходов. Новое регулирование позволит оставить больше средств «на земле» и сфокусировать расходы на актуальных задачах местной власти.

Как сообщили “Ъ” в секретариате вице-премьера и главы аппарата Белого дома Дмитрия Григоренко, комиссия правительства по законопроектной деятельности на заседании 27 октября одобрила подготовленный Минюстом проект закона о реформе проведения проверок органов местного самоуправления (МСУ). «По аналогии с 248-ФЗ ("О госконтроле".— “Ъ”) контрольные мероприятия в отношении органов местного самоуправления будут осуществляться исходя из отнесения их к категориям риска и с приоритетом профилактики нарушений. Это расширит правовые гарантии органов МСУ, а также будет способствовать уменьшению расходов местных бюджетов на выплату штрафов и исполнение судебных решений. Высвобождаемые средства будут направляться на решение текущих вопросов муниципалитета»,— отметили в секретариате вице-премьера.

Законопроект сохраняет координирующую роль органов прокуратуры в организации и проведении проверок, но закрепляет приоритет профилактических мероприятий перед контрольно-надзорными, а также реализует механизм продления сроков исполнения предписаний контролеров об устранении нарушений, соглашений об исправлении недостатков и вводит процедуры досудебного обжалования при проведении проверок органов МСУ. Само проведение профилактики нарушений уже предусмотрено для бизнеса федеральным законом о госконтроле (248-ФЗ), но он не регулирует деятельность органов МСУ. «Принятие законопроекта в совокупности с федеральным законом №248-ФЗ позволит сформировать целостную и сбалансированную систему контроля за деятельностью органов местного самоуправления и хозяйственной деятельностью их предприятий и учреждений»,— отмечает Минюст.

Всего муниципальный уровень власти по 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» реализует несколько сотен полномочий, среди которых — формирование и исполнение муниципального бюджета и управление муниципальной собственностью, организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение, связь, местное дорожное строительство, градостроительное регулирование, лесоустройство на муниципальных землях, устройство детских и спортивных площадок и даже укрепление межнационального и межконфессионального согласия.

Проект, выравнивающий условия проверок бизнеса и муниципалитетов, готовился Минюстом по поручению президента — на Совете по развитию МСУ 20 апреля 2023 года тогда мэр Тюмени Руслан Кухарук (теперь губернатор ХМАО) рассказал о проблемах муниципалитетов в сфере КНД и накопленных штрафах, которые «даже при наличии средств нужно взять из той же самой бюджетной системы, чтобы пополнить федеральный бюджет», а также о том, что контрольно-надзорные органы не всегда учитывают бюджетные процессы и требования закона о закупках и устанавливают сжатые сроки исполнения предписаний, которые приводят к новым штрафам. Впрочем, еще в 2022 году в Белом доме обнаружили, что из-за моратория на плановые проверки бизнеса надзорные органы сконцентрировали свое внимание на социальных учреждениях. Ситуация, при которой средства, выделенные бюджетом на модернизацию образования и расширение доступности социальных услуг, перетекают на уплату растущих штрафов, правительство не устроила, и с 2023 года оно заменило плановые проверки школ и детских садов на профилактические визиты — по сути, консультации контролеров по устранению недостатков без штрафов (см. “Ъ” от 26 сентября 2023 года).

Предлагаемые нормы в отношении муниципалитетов соответствуют той же логике: по проекту Минюста, при контроле деятельности органов МСУ и их чиновников профилактические мероприятия для снижения риска нарушений получают приоритет перед проверками. Также контролеры должны будут ранжировать органы МСУ по уровню риска нарушений (шесть категорий), от которого зависит частота проверок — а для низкорисковых муниципалитетов вместо них предусмотрены обязательные профвизиты. Планы же проверок, как и для бизнеса, для органов МСУ будут согласовывать органы прокуратуры (порядок определит приказ генпрокурора). Информация о проверках МСУ должна быть внесена в единый реестр видов контроля и единый реестр проверок — соответствующие порядки установит правительство.

Венера Петрова, Олег Сапожков