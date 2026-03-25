Операторы кикшеринга перечислят в бюджет Петербурга около 41 млн рублей за 2025 год

Комитет по транспорту Петербурга и операторы кикшеринга — «Яндекс Go», «Юрент» и «Вуш» — подписали дополнительные соглашения к соглашению о соблюдении правил использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) на территории города.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Компании подтвердили готовность вкладывать средства в транспортную инфраструктуру и перечислять в городской бюджет плату за использование мобильных транспортных средств.

По итогам сезона 2025 года операторы перечислят в казну Петербурга около 41 млн рублей с учетом поправки на рост индекса потребительских цен. Сумма за сезон 2026 года будет рассчитана позже в зависимости от количества размещенных на улицах города электросамокатов.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что кикшеринговые компании начали новый сезон в городе на Неве 16 марта. На улицах мегаполиса уже можно встретить около 42,5 тыс. электросамокатов.

Андрей Маркелов