В госдолгах как в шелках

Минфин перевыполнил план первого квартала 2026 года по заимствованиям на внутреннем рынке. С учетом двух последних аукционов министерство привлекло в бюджет с начала года 1,37 трлн руб. ОФЗ активно покупают все группы инвесторов, активнее всех — доверительные управляющие, которые фиксируют высокое привлечение средств клиентов в облигационные ПИФы. Интерес к госдолгу поддерживается низким предложением длинных корпоративных облигаций с фиксированным купоном.

На заключительных аукционах первого квартала 2026 года Минфин заметно снизил интенсивность привлечения на рынке ОФЗ. Несмотря на то что суммарный спрос гособлигации составил почти 200 млрд руб., объем размещения составил менее 124 млрд руб. Это минимальный результат с начала февраля, когда по техническим причинам не состоялся один из аукционов (см. “Ъ” от 5 февраля).

При этом Минфин более жестко, чем на предыдущих аукционах, удовлетворял заявки инвесторов, отсекая даже не самые агрессивные. По оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, при размещении 14-летнего выпуска (средневзвешенная доходность 14,47% годовых) премия по доходности к показателю вторичного рынка составила 5 б. п., по десятилетнему выпуску (14,7% годовых) — лишь 1 б. п. Неделей ранее эмитент предоставил премию до 8 б. п.

Позицию Минфина не смягчила и необходимость погашения флоатера на 450 млрд руб., а также выплаты купоном по восьми выпускам ОФЗ почти на 183 млрд руб.

Как отмечают аналитики Райффайзенбанка, предлагаемые в настоящее время эмитентом классические облигации не являются прямой альтернативой бумаг с плавающим купоном для инвесторов.

«Вероятно, большая часть решит переложиться в другие имеющиеся флоатеры»,— отмечают аналитики банка.

По итогам марта суммарный объем размещений ОФЗ превысил 523 млрд руб., что на четверть меньше результата февраля. По итогам первого квартала Минфин привлек 1,37 трлн руб., тем самым перевыполнив на 14,2% план по заимствованиям. Одними из ключевых покупателей госдолга стали портфельные менеджеры, активность которых росла по мере снижения ключевой ставки Банком России. Согласно данным ЦБ, в январе-феврале доверительные управляющие приобрели ОФЗ на 230 млрд руб. Традиционные лидеры долгового рынка — системно значимые кредитные организации — приобрели за это время гособлигации на 336 млрд руб. В марте активность портфельных менеджеров могла вырасти еще сильнее, отмечают участники рынка. «Сейчас усилились ожидания снижения ставки в ближайшие месяцы. Поэтому логично, что многие пытаются купить “длинные фиксы”»,— отмечает начальник отдела по работе с облигациями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин.

Высокой активности управляющих в аукционах ОФЗ способствует и низкое предложение таких облигаций со стороны корпоративных заемщиков. Как отмечает руководитель отдела управления облигациями УК «Первая» Антон Пустовойтов, крупные эмитенты предпочитают размещать долг с привязкой к плавающему индикатору, а не фиксировать текущий уровень затрат. «На рынке сформировался дефицит предложения длинных корпоративных облигаций с фиксированным купоном. Причем на многие компании лимиты уже забиты. Поэтому рынок идет в качественный фиксированный госдолг»,— отмечает руководитель управления фондовых операций УК ТФГ Сергей Чернышенко.

С учетом того, что цикл снижения ключевой ставки не завершен, интерес инвесторов к облигациям с фиксированной ставкой сохранится, а потому Минфин сможет и дальше в комфортных условиях размещать такие облигации.

«Уровни доходности по долгосрочным ОФЗ остаются привлекательными на среднем и длинном временных горизонтах с учетом благоприятных прогнозов по инфляции и ключевой ставке на 2026–2027 годы. Поэтому спрос будет сохраняться и, возможно, даже нарастать»,— отмечает портфельный управляющий «ВИМ Инвестиций» Олег Цецегов.

Поддержит интерес управляющих в ОФЗ продолжающийся приток новых денег в сегмент доверительного управления. По данным Investfunds, по итогам первых двух месяцев 2026 года ПИФы облигаций привлекли более 100 млрд руб. За неполный март только пять самых популярных фондов привлекли почти 42 млрд руб. «Новые инвестиции будут оказывать дополнительную поддержку долговому рынку»,— отмечает господин Пустовойтов.

Виталий Гайдаев