Отказ без причины

Впервые с мая 2025 года Минфин признал несостоявшимся аукцион ОФЗ, причем без объяснения причин. Участники рынка не исключают технической причины отмены. Однако на фоне роста инфляции инвесторы могли выставлять и слишком агрессивные заявки, что также могло привести к жестким действиям эмитента.

4 февраля Минфин признал один из аукционов по размещению ОФЗ с постоянным купоном (ОФЗ-ПД) несостоявшимся. Это произошло впервые за девять месяцев. Однако если в мае 2025 года аукцион был отменен в связи «с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен», то в этот раз уточняющая формулировка отсутствовала. Вниманию инвесторов был предложен выпуск с погашением в августе 2030 года. В прошлом году эти бумаги трижды выставлялись на аукционы, и суммарный объем размещения составил 420 млрд руб.

По мнению портфельного менеджера крупной УК, участвовавшего в размещении гособлигаций, Минфин отменил аукцион по технической причине, о чем косвенно говорит уведомление о снятии выставленной заявки после 18:00. «Ранее решение об отмене аукциона в отсутствие рыночных заявок принималось в течение 30 минут, текущая задержка беспрецедентная»,— отмечает другой участник рынка.

Впрочем, управляющий фондом облигаций указывает, что причина могла быть в запрошенной инвесторами премии по доходности, размер которой превысил уровень, комфортный для Минфина.

«Выпуск был не самый популярный, сроком обращения три года, поэтому вполне логично, что спрос и предложение разошлись в оценке текущей рыночной ситуации»,— отмечает он.

О том, что Минфин начал более жестко отсекать агрессивные заявки, говорят итоги первого аукциона ОФЗ со сроком погашения в октябре 2038 года. Спрос на эти облигации составил около 90 млрд руб., при этом были удовлетворены заявки лишь на 22,3 млрд руб. Средневзвешенная цена составила 91,1% от номинала, что обеспечивало доходность 15,08% годовых. По оценке главного аналитика по долговым рынкам БК «Регион» Александра Ермака, Минфин ограничил премию по доходности на уровне 3 базисных пунктов (б. п.) против 5 б. п. неделей ранее и 5–10 б. п. в январе 2025 года. В ходе дополнительного размещения после аукциона (ДРПА) были удовлетворены заявки еще на 31,4 млрд руб. Как отмечает господин Ермак, такое превышение ДРПА над результатом аукциона беспрецедентно, «ранее объем допразмещения был всегда ниже».

Антон Силуанов, глава Минфина, 9 сентября 2025 года, в интервью Радио РБК: «Чем больше мы занимаем, тем меньше возможностей будет у ЦБ снижать процентную ставку».

Причиной подачи агрессивных заявок может быть сложившаяся с начала года неблагоприятная рыночная конъюнктура рынка гособлигаций на фоне инфляционного всплеска из-за роста НДС, тарифов и акцизов. С начала года по 2 февраля инфляция достигла 2,11% при цели Банка России на этот год 4–5%. «Участники рынка были слишком оптимистичны, рассчитывая на разовый эффект в 0,6–0,9%. В результате цены вторичного рынка ОФЗ скорректировались, ценовой индекс RGBI потерял 1,2% с начала года, а индекс полной доходности RGBITR оказался в небольшом минусе»,— отмечает портфельный управляющий УК «Первая» Алексей Вдовин.

Для институциональных инвесторов текущие макроданные означают более широкий коридор возможной траектории ключевой ставки и, соответственно, необходимость требовать дополнительную премию за риск. «Фокус инвесторов временно сместился в сторону более защитных решений — обратного репо, бумаг с плавающим купоном и облигаций с меньшей дюрацией, где доходность близка к уровню ключевой ставки, а процентный риск минимален»,— отмечает управляющий директор по инвестициям «ТКБ Инвестмент Партнерс» Игорь Козак.

Участники рынка допускают повышение доходностей на рынке. По оценке Алексея Вдовина, в случае дальнейшей коррекции доходность среднесрочных и долгосрочных ОФЗ-ПД найдет поддержку в районе 15,5% годовых. Разворот возможен в случае резкого замедления инфляции. Для возобновления устойчивого спроса на аукционах ОФЗ необходимы и другие условия. К ним господин Козак относит ясный для рынка «сигнал Банка России о начале и логике возможного цикла смягчения, размещение бумаг с доходностью, которая в большей степени, чем сейчас, компенсирует инвесторам текущую неопределенность, прежде всего в сегменте средне- и долгосрочных выпусков».

Виталий Гайдаев