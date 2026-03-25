«Интерфакс»: самолет с делегацией Госдумы приземлился в Нью-Йорке

Самолет Ил-96 приземлился в Нью-Йорке, сообщили «Интерфаксу» в авиационных службах. На борту, предположительно, находятся депутаты Госдумы, уточнил собеседник агентства.

Борт летного отряда «Россия» приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди примерно в 19:28 мск, следует из данных Flightradar. В Госдуме ранее сообщили «Интерфаксу», что делегацию возглавит депутат Вячеслав Никонов. В ее состав вошли несколько человек, в том числе депутат от КПРФ Владимир Исаков.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа называл главной темой переговоров взаимодействие России и США в экономике, спорте, культуре и других областях. Разрешение на визит депутатов Госдумы в США получила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна в январе.