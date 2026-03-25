Bloomberg узнал об отказе Индии покупать нефть из России за доллары

Индийские нефтеперерабатывающие заводы стали закупать российскую нефть за альтернативную валюту, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, так Индия стремится снизить зависимость от доллара из-за растущей геополитической напряженности и изменений в политике США.

По данным агентства, Индия расплачивается своей валютой — индийскими рупиями. Страна вносит их на специальные зарубежные счета, открытые у российских продавцов. Затем валюта конвертируется в дирхамы ОАЭ или китайские юани. Источники Bloomberg добавили, что некоторые индийские банки, находящиеся в офшорных зонах, содействуют таким операциям. Кроме дирхама и юаня, компании также рассматривают сингапурский и гонконгский доллары. По словам одного из собеседников, проведение транзакций зависит от «уровня уверенности» отдельных банков в этом вопросе.

В начале марта Минфин США разрешил Индии до 4 апреля покупать нефть из России, загруженную на танкеры до 5 марта. Затем ведомство сдвинуло сроки на 11 апреля и 12 марта соответственно. Как подсчитали в S&P Global Commodities at Sea, поставки российской нефти в Индию в марте выросли на 27% по сравнению с февралем — до 1,4 млн баррелей в сутки.

Подробнее — в материале «Ъ» «НПЗ разобрали баррели».