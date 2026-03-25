«Салават Юлаев» сравнял счет в серии play-off КХЛ против «Автомобилиста»

Уфимский «Салават Юлаев» на выезде победил екатеринбургский «Автомобилист» во втором матче первого раунда play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — 1:0. Счет в серии до четырех побед стал равным — 1:1.

Автором единственной шайбы стал Егор Сучков. Форвард отличился на 18-й минуте встречи. Голкипер «Салавата Юлаева» Семен Вязовой отразил 27 бросков. Он впервые в карьере провел «сухой» матч в play-off КХЛ.

Следующий матч противостояния состоится 27 марта в Уфе.

Таисия Орлова

Новости компаний Все