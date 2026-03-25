Бренд «Корчма Тарас Бульба» выставлен на продажу за 25 млн рублей

Товарный знак «Корчма Тарас Бульба» выставлен на продажу по делу о банкротстве создателя сети ресторанов Юрия Белойвана. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы. Начальная цена — около 25 млн рублей.

Дело рассматривает арбитражный суд Москвы. Товарный знак «Корчма Тарас Бульба» действителен до 2028 года. Финансовый менеджер господина Белойвана объявил торги в формате публичного предложения с закрытой формой подачи предложений о цене. Торги начались 24 марта, они продлятся до 18 мая. В первую неделю цена составляет 25 млн руб., а в последнюю — чуть более 7 млн руб. На продажу также выставлены бренды Korchma Taras Bulba (450 тыс. руб., срок действия до 2031 года) и «Кафе Н. Гоголь» (450 тыс. руб., до 2029 года).

Юрий Белойван был осужден в июле 2019 года к двум годам колонии за неуплату налогов на 650 млн руб., но спустя время освобожден по состоянию здоровья. В марте 2020 года против него возбудили новое уголовное дело о неуплате налогов на 57 млн руб. Тогда бизнесмен покинул Россию. Сначала он был объявлен в федеральный розыск, а затем в международный. В 2021 году Пресненский суд Москвы заочно арестовал бизнесмена. По данным следствия, он скрыл активы компании, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов. В том же году Юрий Белойван подал иск о банкротстве, но спустя полгода отозвал заявление.