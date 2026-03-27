Прозрачный эндаумент

Мы знаем, что наши читатели — люди неравнодушные и вдумчивые. И чем внимательнее они относятся к деталям, тем ценнее их вопросы. Неделю назад в редакцию пришло письмо от постоянного жертвователя, который, прочитав нашу статью о первом доходе эндаумента (или фонда целевого капитала, ФЦК) Русфонда «Капитальный доход» (см. “Ъ” от 13 марта), задал нам несколько вопросов.

В той отчетной статье мы писали о доходе эндаумента Русфонда за 2025 год — первый год работы ФЦК. Назвали сумму дохода — 1 млн 365 тыс. руб., указав общий объем капитала на конец года — около 42 млн руб. «Понятно, что это небольшой доход: примерно за три месяца вложений обоих эндаументов, а не за год! — сделал вывод наш читатель.— Хотелось бы, чтобы статью дополнили объяснением, куда вы эту сумму намерены потратить. На сайте нужны финансовые отчеты, и это повысит доверие к Русфонду».

Это хорошая обратная связь. Когда человек, который вкладывается в деятельность эндаумента, хочет понять, как его деньги работают, мы ценим не только внимательность, но и соучастие. И рады ответить на любые вопросы.

Сначала о математике. Читатель прав: если бы 42 млн руб. работали с января, доход действительно был бы выше. Но средства поступали в фонд целевого капитала и передавались в управление не единовременно. Кажущееся несовпадение срока, за который был получен доход, возникло потому, что наши два целевых капитала формировались и пополнялись постепенно. Эндаумент начал работу в конце 2024-го, а средства в доверительное управление управляющей компании «Апрель Капитал» мы передали только в июне 2025-го, когда каждый из двух ЦК достиг минимальной суммы, требуемой по закону (3 млн руб.). Поэтому доход рассчитывался не с 42 млн руб., а с суммы, с которой началось доверительное управление и которая впоследствии пополнялась до конца года.

О том, куда мы направили первые заработанные 250 тыс. руб., мы говорили: 150 тыс. ушли на закупку медицинского оборудования для детской больницы в Екатеринбурге, 100 тыс.— на помощь белгородцам, вынужденно переселившимся в пункты временного размещения в Курской области. Остаток дохода будет распределен позднее — и только по решению попечительского совета ФЦК Русфонда. И о каждом таком решении мы обязательно расскажем.

Жертвователь еще был обеспокоен тем, какую комиссию приходится платить ФЦК Русфонда при выводе дохода. Отвечаем: вознаграждение управляющей компании, которая инвестирует средства эндаумента, составляет 7%. За работу в течение 2025 года эта сумма равна 103 тыс. руб. В нее же включены комиссии брокера, биржи и прочие издержки. Сейчас мы готовим содержательный и финансовый отчеты за год работы фонда целевого капитала — там о наших операционных расходах, а также о том, как средства эндаумента в первый год росли на депозитах, можно будет узнать подробнее.

Мы благодарны нашему читателю за принципиальный подход. Подобные письма напоминают нам: за каждой статьей, за каждой цифрой стоят люди, которые доверили нам свои средства. Если вам что-то непонятно в механизмах работы эндаумента Русфонда, его устройстве, принципах распределения средств — пишите. Мы ответим.

Наша задача — чтобы ваша помощь доходила до адресатов: тяжелобольных детей, людей в чрезвычайных ситуациях, больниц, нуждающихся в современном оборудовании, и всех наших подопечных. Прозрачность — единственный способ работать, когда речь идет о доверии наших жертвователей.

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда