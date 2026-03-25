Экс-глава Курской области рассказал об «откатах для Старовойта» на фортификациях

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, обвиняемый по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений на границе, в суде дал показания на своего предшественника. По словам господина Смирнова, предыдущий глава региона, Роман Старовойт, получал вознаграждения за счет заключения контрактов. Заявления Алексея Смирнова привела объединенная пресс-служба судов Курской области.

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Курской области

Бывшего губернатора Смирнова вызвали в суд для дачи показаний в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего замгубернатора Алексея Дедова. Последний, как и бывший начальник, обвиняется в получении взяток при строительстве фортификаций.

«Смирнов подтвердил показания, данные им в ходе следствия, об известных ему полученных Романом Старовойтом в качестве "откатов", десятках миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе судов.

Курский суд вынес уже несколько приговоров по делам, связанным со строительством защитных сооружений на границе с Украиной. Бывший депутат местной облдумы Максим Васильев получил за хищения 5,5 года колонии. Владимир Лукин, возглавлявший АО «Корпорация развития Курской области», осужден на девять лет.

Роман Старовойт возглавлял Курскую область с 2018 года по 2024-й. Затем он возглавил Минтранс РФ. 7 июля 2025 года стало известно о самоубийстве чиновника.

Алексей Смирнов с 2021 года был замгубернатора Курской области при Романе Старовойте, стал врио губернатора в мае 2024-го. С сентября того же года вступил в должность. В декабре 2024-го подал в отставку, на посту губернатора его сменил экс-депутат Госдумы Александр Хинштейн. В апреле 2025 года Алексей Смирнов был задержан вместе со своим бывшим первым заместителем Алексеем Дедовым. Господина Смирнова обвинили в хищении бюджетных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений.

