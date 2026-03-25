В СберНПФ опровергли принуждение россиян к переводу пенсионных накоплений

В СберНПФ опровергли информацию о том, что негосударственный пенсионный фонд обманом склоняет россиян к переводу пенсионных накоплений. В пресс-службе фонда заявили «Ъ», что его сотрудники предупреждают клиента о возможных финансовых потерях при заключении договора об обязательном пенсионном страховании (ОПС).

«Перевод средств накопительной пенсии определяет закон, а сам процесс остается сложным и многоступенчатым, чтобы защитить интересы клиента. Так о возможных потерях человека предупреждают при заключении договора ОПС, а также при подаче заявления о смене страховщика. Причем при подаче заявления в отделении Социального фонда России о рисках под подпись напомнит сотрудник СФР, а через Госуслуги — специальное уведомление»,— сообщила пресс-служба СберНПФ.

В СберНПФ сообщили, что при оформлении договора об ОПС клиент получает SMS-сообщение и письмо-памятку на электронную почту. Благодаря этому человек может спокойно перепроверить в домашней обстановке все риски возможных потерь инвестиционного дохода. В фонде отметили, что клиент может отменить свое решение о переводе накоплений не позднее 31 декабря того же года через СФР или Госуслуги.

Сегодня «Известия» в своей публикации заявили, что агенты некоторых негосударственных пенсионных фондов обманом вынуждают граждан России переводить свои накопления из одного фонда в другой. По словам источников издания, по закону перевести накопления без финансовых потерь можно раз в пять лет, в другом случае убытки могут достигать 40%, а выплаты НДФЛ — 13%. Собеседники «Известий» утверждали, что агенты запугивают граждан закрытием фондов, в которых находятся их денежные накопления.