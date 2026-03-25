«Известия»: агенты НПФ обманом склоняют россиян к переводу пенсионных накоплений

Агенты некоторых негосударственных пенсионных фондов (НПФ) обманом вынуждают граждан России переводить свои накопления из одного фонда в другой. Заключая подобные договоры, россияне лишаются 20-40% инвестиционного дохода за пять лет, утверждают «Известия».

По словам источников издания, по закону перевести накопления без финансовых потерь можно раз в пять лет, в другом случае убытки могут достигать 40%, а выплаты НДФЛ — 13%. Речь идет о замороженных с 2014 года средствах, которые начислялись на личный счет работника в Соцфонде или НПФ в размере 6% от взносов работодателя. Собеседники «Известий» сообщили, что агенты запугивают граждан закрытием фондов, в которых находятся их денежные накопления. «По данным источников, чаще всего жалобы поступают на агентов "Газфонда"и "СберНПФ"», — пишет газета.

Как сообщила пресс-служба Минфина, для перехода в другой фонд нужно не только подать заявление, но и заключить договор. При этом НПФ запрещено привлекать посредников для заключения договоров по обязательному пенсионному страхованию. Граждан обязаны заранее предупреждать о возможной потере дохода, если перевод происходит до даты фиксации накоплений.

Собеседники «Известий» отметили, что граждане могут отменить переход в другой НПФ, если он еще не завершен. Подписанный договор можно оспорить в течение года через заявление в Соцфонд. Также при обмане или давлении со стороны агентов клиент вправе обратиться в суд или прокуратуру.