Исполнительное производство по взысканию долгов со структуры «Леста Игры» прекращено

«Ъ» ознакомился с материалами дела в отношении ООО «Леста Геймс Эдженси» (одно из юрлиц видеоигровой студии «Леста Игры», разрабатывает «Мир танков», «Мир кораблей») от 25 марта. Из них следует, что исполнительное производство по взысканию средств с ООО в пользу госбюджета прекращено. В «Леста Игры» заверили, что долг не был следствием операционной деятельности и не несет никаких последствий для работы студии: «Мы не использовали заемный ресурс для развития, а все налоговые обязательства были своевременно исполнены».

Ранее «Ъ» сообщал, что в отношении структур видеоигровой студии «Леста Игры» начато взыскание долгов на общую сумму свыше 11 млрд руб. (см. «Ъ» от 25 марта). Основное исполнительное производство было возбуждено в пользу госбюджета.

Первоначально «Леста» была российским подразделением белорусской студии Wargaming (World of Tanks, World of Warships, WoT Blitz) и занималась только разработкой World of Warships. Но после начала боевых действий на Украине и последовавших санкций Wargaming объявила об уходе с российского и белорусского рынков, а также вышла из капитала «Лесты». Последняя перешла к Малику Хатажаеву (состоит в экстремистском и запрещенном в РФ объединении, см. «Ъ» от 8 июля 2022 года). В середине июля 2025 года после судебного разбирательства три компании разработчика (ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Эдженси», ООО «Леста Геймс Москва»), связанные с «Лестой», перешли в собственность Росимущества, а гендиректором назначен Борис Добродеев, ранее возглавлявший «ВКонтакте» и интернет-холдинг VK. Активы компании, согласно материалам Генпрокуратуры, оценивались в 135 млрд руб. (см. «Ъ» от 3 июня 2025 года).

Юлия Юрасова, Алексей Жабин