В отношении структур видеоигровой студии «Леста Игры» начато взыскание долгов на общую сумму свыше 11 млрд руб., следует из данных ФССП. Основное исполнительное производство возбуждено в пользу госбюджета, что может осложнить дальнейшую продажу активов, находящихся сейчас под управлением Росимущества.

Объем задолженности одного из юрлиц видеоигровой студии «Леста Игры» («Мир танков», «Мир кораблей» и т. д.) составил 11,4 млрд руб., следует из банка данных ФССП России, информация относится к ранее возбужденному исполнительному производству от 5 марта 2026 года в отношении ООО «Леста Геймс Эдженси». Основание — «взыскание в пользу бюджета РФ». Также в отношении другого юрлица студии, ООО «Леста», возбуждено исполнительное производство на сумму 239,7 млн руб.

Первоначально «Леста» была российским подразделением белорусской студии Wargaming (World of Tanks, World of Warships, WoT Blitz) и занималась только разработкой World of Warships. Но после начала боевых действий на Украине и последовавших санкций Wargaming объявила об уходе с российского и белорусского рынков, а также вышла из капитала «Лесты». Последняя перешла к Малику Хатажаеву (состоит в экстремистском и запрещенном в РФ объединении, см. “Ъ” от 8 июля 2022 года). В сентябре 2022 года он переоформлял свою долю на китайскую Lesta Hong Kong Limited, но в октябре 2024-го вернул себе. В середине июля 2025 года после судебного разбирательства три компании разработчика (ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Эдженси», ООО «Леста Геймс Москва»), связанные с «Лестой», перешли в собственность Росимущества, а гендиректором назначен Борис Добродеев, ранее возглавлявший «ВКонтакте» и интернет-холдинг VK. Активы компании, согласно материалам Генпрокуратуры, оценивались в 135 млрд руб. (см. “Ъ” от 3 июня 2025 года).

В пресс-службе «Леста Игры» сообщили, что «это событие никак не влияет на работу наших игр и на наши планы». В качестве одной из версий, объясняющих объем взысканий, два источника “Ъ” в крупных студиях разработки называли возможную попытку вернуть некоторые недополученные средства при национализации студии.

Так, например, в начале осени один из крупнейших видеоигровых фестивалей «Ред Экспо» закрылся, и, по заявлениям организаторов, это произошло из-за отказа ключевого партнера, «Лесты», спонсировать его проведение (см. “Ъ” от 12 сентября 2025 года). В марте текущего года Арбитражный суд Москвы выявил факт вывода средств со счетов студии после введения против нее обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры, сообщил РБК. «Леста» смогла доказать, что прежнее руководство студии использовало финансирование фестиваля для вывода средств со счетов компании, когда на них уже были наложены ограничения по иску Генпрокуратуры (компания успела перечислить аванс в размере 150 млн руб.).

В качестве другой версии, объясняющей цель взыскания средств, собеседник “Ъ” в одной из крупных видеоигровых студий видит то, что «Леста» может быть передана из владения Росимущества Борису Добродееву в начале-середине апреля. «Но вопрос в том, откуда будут привлечены средства на "выкуп" студии»,— добавил он. 11,4 млрд руб. может быть недостаточно для передачи компании с выручкой в 24,8 млрд руб. (по данным «Контур.Фокус» за 2024 год).

Деньги пытаются взыскать сейчас, поскольку позже, при смене бенефициаров, сделать это будет сложнее, считает гендиректор ЮК Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. Кроме того, по ее словам, наличие исполнительных производств затруднит продажу «Лесты». Сумма в 11,4 млрд руб. сопоставима с годовой выручкой, и ее единовременная выплата может привести к дефолту и банкротству. В это же время собеседник “Ъ” отмечает, что «Леста» до сих пор занимается наймом сотрудников, что косвенно указывает на то, что в среднесрочной перспективе планов распустить команду нет.

Филипп Крупанин, Юлия Юрасова