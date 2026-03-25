Россия продолжит продавать нефть, исходя из собственной выгоды, а не интересов европейских стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«В мире существуют спрос и предложение, и делать что-то в ущерб своим собственным интересам было бы неразумно. Они уже пытаются что-то делать в ущерб собственным интересам и несут большие издержки»,— сказал господин Песков ИС «Вести». Дмитрий Песков также указал на сложную ситуацию в Европе, высказав мнение, что энергетический кризис в регионе только развивается.

Еврокомиссия отложила представление плана по запрету импорта российской нефти, обсуждение которого ожидалось в апреле. По данным Bloomberg, решение было принято из-за проблем с поставками энергоносителей с Ближнего Востока.