Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
Профессиональному боксу правят структуру

Новый закон разрешит создание объединенных боксерских организаций

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который радикально поменяет правила игры на боксерском рынке. Он разрешает создавать так называемые Объединенные боксерские организации (UBO). Они будут совмещать промоутерские функции с функциями, которые сейчас имеют санкционирующие бои и составляющие рейтинги «классические» структуры, контролирующие вид. Скорректированный законопроект выгоден прежде всего Zuffa Boxing, пытающейся перенести в бокс опыт смешанных единоборств (MMA) и его ключевого промоушена UFC, полностью контролирующего карьеры бойцов. С него, по сути, скопирована идея UBO, которую считают опасной для рынка многие его участники.

Основным идеологом поправок к «акту Мохаммеда Али» и основным их бенефициаром считается глава UFC Дейна Уайт

Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Getty Images

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект Muhammad Ali Boxing Revival Act. На самом деле, по сути, он представляет собой серию поправок к знаменитому закону, названному именем главной легенды бокса Мохаммеда Али.

«Акт Али» был принят в начале века в ходе расширения и детализации появившегося за несколько лет до этого закона о защите профессиональных боксеров. Он является единственным законодательным актом, регулирующим отношения в виде спорта на территории США. А его появление связывали со спецификой бокса, в котором происходило множество скандалов и криминальных или полукриминальных историй. Они были связаны с многочисленными жалобами спортсменов на мошенничество со стороны менеджеров и промоутеров, на манипулирование позициями в рейтинге, коррупцию в судействе и другие нарушения. Опубликованные рядом изданий расследования подтверждали их правоту. Согласно им страдали от беспредела на рынке даже суперзвезды вроде чемпиона мира в супертяжелом весе Леннокса Льюиса.

«Акт Али» установил ряд важнейших правил действий в сегменте. Прежде всего, он закрепил разделение основных функций на рынке между его игроками и запретил их совмещение. Структуры, которые формируют рейтинги, распределяют титулы и санкционируют поединки — Всемирный боксерский совет (WBC), Международная боксерская федерация (IBF), Всемирная боксерская ассоциация (WBA) и Всемирная боксерская организация (WBO),— в соответствии с «актом Али» не могут заниматься промоутерской и агентской деятельностью, что должно обеспечивать большую независимость самих спортсменов.

Долгое время система считалась близкой к идеальной, но новый закон радикально изменит ее суть.

Его сторонники, объясняя смысл этих изменений, чаще всего ссылались на несовершенство нынешнего закона в вопросах защиты прав и интересов боксеров. Например, на то, что в нем недостаточно много внимания уделяется охране их здоровья или финансовым гарантиям. Эти моменты действительно учтены в Muhammad Ali Boxing Revival Act, который, например, устанавливает минимальные выплаты в $200 за каждый проведенный бойцом раунд. Но ажиотаж в США он вызвал по иным причинам.

Главная из них заключается как раз в отмене ключевого положения «акта Али». Muhammad Ali Boxing Revival Act разрешает создание Объединенных боксерских организаций, которые будут сочетать все функции, сейчас принадлежащие разным органам и персонам. Он предусматривает, что боксеры будут подписывать контракт с UBO, а та после этого возьмет на себя ответственность за развитие их карьеры внутри полузакрытой лиги, наполняя ее боями, перемещая бойцов в рейтинге, награждая гонорарами и званиями и проводя антидопинговые мероприятия.

Проект перестройки мира профессионального бокса столкнется с юридическими проблемами

Эту модель использует UFC, основной промоушен в смешанных единоборствах, резко прибавивших в востребованности за минувшие четверть века. Его глава Дейна Уайт считается ключевым идеологом и автором нового закона. А основным его бенефициаром различные американские медиаресурсы называют Zuffa Boxing. Организация с огромными финансовыми возможностями и амбициями, созданная в прошлом году Уайтом, имеющим репутацию близкого друга и соратника Дональда Трампа, и руководителем Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейхом, собирается работать как раз по модели UFC и уже разыграла первый собственный чемпионский пояс — в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), доставшийся австралийцу Джею Опетайе. При этом ее агрессивный подход уже спровоцировал конфронтацию с «классическими» структурами, а IBF, подчеркивая отношение к Zuffa Boxing, лишила Опетайю своего титула, отказавшись санкционировать его выступление в ломающем шаблоны промоушене.

Принятие Muhammad Ali Boxing Revival Act эту конфронтацию, кажется, только обострит.

В то время как его сторонники настаивают на том, что придуманные ими поправки пойдут на пользу боксу, в котором нормой стали и странные перемещения бойцов в рейтингах, и долгие паузы, взятые чемпионами для отдыха между поединками, и подбор «удобных» соперников для них, противники указывают на «монополизацию» рынка с опасными последствиями в виде, допустим, не расширения, а ущемления прав спортсменов, оказавшихся под полным контролем UBO. Об этом говорил, выступая в Конгрессе, юрист Пэт Инглиш, разрабатывавший «акт Али». Это подчеркивал в своем открытом письме, адресованном его членам, титан промоутерского бизнеса Боб Арум. А обратившийся в январе с таким же письмом уже к боксерскому сообществу президент WBC Маурисио Сулейман охарактеризовал поправки как «попытку захвата народного вида» «в погоне за прибылью».

ESPN же, комментируя их специфику, напомнил о том, что сама UFC уже дважды сталкивалась с антитрастовыми исками, поданными бойцами, которые жаловались на угробленные монополистом карьеры. Чтобы урегулировать один из них, промоушену пришлось выплатить $375 млн.

Алексей Доспехов

Фотогалерея

Жизнь и карьера Мохаммеда Али

Предыдущая фотография
Перед тем как стать профессиональным боксером, Мохаммед Али (в то время еще Кассиус Клей) успел принять участие в Олимпийских играх 1960 года и завоевать золотую медаль в первом тяжелом весе. На родине, в Луисвилле, он был встречен как герой, однако расовая сегрегация в США все еще действовала. После того как сотрудники одного из местных ресторанов отказались обслужить спортсмена, он выбросил свою медаль, которую до этого никогда не снимал, с моста через реку Огайо &lt;br>На фото: 22-летний Кассиус Клей (справа) и его брат Рудольф, который часто выступал его спарринг-партнером

Фото: AP

После своего первого профессионального боя, который завершился безоговорочной победой Мохаммеда Али, команда боксера начала подыскивать ему тренера. Сначала выбор пал на действующего чемпиона мира в первом тяжелом весе Арчи Мура, но их сотрудничество не сложилось из-за тяжелого характера новичка. В 1960 году Мохаммед Али переехал в Майами к знаменитому тренеру Анджело Данди

Фото: AP / Harold P. Matosian

«Впервые я почувствовал духовность в своей жизни, когда вошел в этот мусульманский храм в Майами»&lt;br>С 1959 года боксер стал регулярно встречаться с членами организации Nation of Islam, которая входила в число наиболее активных борцов за права чернокожего населения США. В 1964 году, после своего триумфального боя с Сонни Листоном, с разрешения лидера организации Элайджи Мухаммада Кассиус Клей объявил о том, что принимает ислам и меняет имя на Мохаммед Али

Фото: AP

В 1967 году Мохаммед Али был лишен боксерской лицензиии после того, как отказался проходить службу в армии, не желая воевать во Вьетнаме. Только в 1971 году спортсмен был оправдан — Верховный суд США постановил, что призывная комиссия должна была учесть религиозные убеждения Мохаммеда Али

Фото: AP

Перед поединками Мохаммед Али публиковал в прессе обидные стихи про своего будущего соперника, предсказывая ему неудачу в бою. В 1963 году у боксера вышел альбом в жанре spoken word (художественной декламации) под названием «Величайший». В 1968 году в детском советском журнале «Костер» было опубликовано стихотворение Мохаммеда Али «Этот рассказ ни на что не похожий» в переводе Иосифа Бродского

Фото: AP / John Rooney

Мохаммед Али — пятикратный обладатель звания «Боксер года» по версии авторитетного журнала The Ring. Он же в 1970-е годы присудил ему титул «Боксера десятилетия». Кроме того, он признан величайшим тяжеловесом XX века по версии Associated Press, «Атлетом столетия» по версии GQ, «Спортсменом XX века» по версии журнала Sports Illustrated и «Спортивной персоной века» по версии BBC&lt;br>На фото: Мохаммед Али и участники группы The Beatles, 1964 год

Фото: AP

Одним из лучших поединков Мохаммеда Али называют бой с Джо Фрейзером 1 октября 1975 года. К тому моменту спорстмены встречались уже дважды — первый раз победу по очкам присудили Джо Фрейзеру. Спустя три года аналогичным образом победу одержал Мохаммед Али. Бой 1975 года превратился в настоящую мясорубку и получил название «Триллер в Маниле». Судья остановил бой в 14-м раунде, победу присудили Мохаммеду Али

Фото: AP

«Самый трудный поединок — это когда за счастье приходится бороться с ленью»

Фото: AP / Ron Frehm

В 1996 году «Оскар» за лучший документальный полнометражный фильм достался картине «Когда мы были королями», посвященной бою Мохаммеда Али и Джорджа Формана. В 2001 году на «Оскар» за лучшую мужскую роль был номинирован Уилл Смит, сыгравший Мохаммеда в фильме «Али» &lt;br>На фото: Мохаммед Али во время посещения мусульманского храма в Балтиморе, 1964 год

Фото: AP

Мать Мохаммеда Али, Одесса Грейди Клей (на фото), была домработницей, отец рисовал рекламные вывески. Однако семья спорстмена не бедствовала и принадлежала скорее к среднему классу, хотя и жила, по признанию Али, значительно беднее, чем «люди первого сорта», белые

Фото: AP / H.B. Littell

Свой последний бой Мохаммед Али провел в 1980 году. К тому времени он не боксировал уже долгое время, но нужда в деньгах заставила его выйти на ринг с его бывшим спарринг-партнером, действующим чемпионом мира Ларри Холмсом. Мохаммед Али проиграл бой досрочно, после того как секундант Анджело Данди отказался выпустить его на ринг. Тем не менее боксер сумел заработать около $8 млн за этот бой

Фото: AP

В 1978 году Мохаммед Али по приглашению Спорткомитета СССР посетил Советский Союз. В Кремле спортсмен был принят генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым. Боксер был впечатлен этим визитом: «Я увидел страну ста национальностей, живущих вместе в гармонии. Никакого оружия. Никакой преступности. Никаких проституток. И ни одного гомосексуалиста» («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено)

Фото: AP

В 1984 году в возрасте 42 лет у Мохаммеда Али была диагностирована болезнь Паркинсона — неизлечимое неврологическое заболевание, связанное с нарушением двигательной активности. После этого он принял решение заняться благотворительностью. В 1998 году Мохаммед Али стал послом доброй воли ЮНИСЕФ

Фото: Коммерсантъ / Мстислав Боташев

Мохаммед Али с детства страдал аэрофобией, что едва не стоило ему карьеры. Узнав перед Олимпиадой-60 в Риме, что пересечь Атлантику можно только самолетом, он отказался лететь на игры, и его тренеру едва удалось уговорить спортсмена. Перед тем, как сесть в самолет, Мохаммед Али надел парашют и весь полет не снимал его &lt;br>На фото: Мохаммед Али и спортивный комментатор Говард Козелл

Фото: AP

Мохаммед Али был женат четыре раза, у него девять детей — семь дочерей (две из которых внебрачные) и два сына. Последней супругой спортсмена стала Иоланта «Лонни» Уильямс, которая в детстве была его соседкой. Впоследствии пара усыновила пятилетнего Асаада Амина

Фото: AP

2 июня 2016 года трехкратный чемпион мира в тяжелом весе был госпитализирован в одну из больниц города Финикса (штат Аризона, США) из-за проблем с дыханием. 3 июня он скончался на 75-м году жизни

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Следующая фотография
1 / 16

Смотреть

  • Газета «Коммерсантъ» №52 от 26.03.2026, стр. 12

Подписывайтесь на автора:

Подписывайтесь на тему:

Новости компаний Все