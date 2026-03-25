Профессиональному боксу правят структуру
Новый закон разрешит создание объединенных боксерских организаций
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который радикально поменяет правила игры на боксерском рынке. Он разрешает создавать так называемые Объединенные боксерские организации (UBO). Они будут совмещать промоутерские функции с функциями, которые сейчас имеют санкционирующие бои и составляющие рейтинги «классические» структуры, контролирующие вид. Скорректированный законопроект выгоден прежде всего Zuffa Boxing, пытающейся перенести в бокс опыт смешанных единоборств (MMA) и его ключевого промоушена UFC, полностью контролирующего карьеры бойцов. С него, по сути, скопирована идея UBO, которую считают опасной для рынка многие его участники.
Основным идеологом поправок к «акту Мохаммеда Али» и основным их бенефициаром считается глава UFC Дейна Уайт
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект Muhammad Ali Boxing Revival Act. На самом деле, по сути, он представляет собой серию поправок к знаменитому закону, названному именем главной легенды бокса Мохаммеда Али.
«Акт Али» был принят в начале века в ходе расширения и детализации появившегося за несколько лет до этого закона о защите профессиональных боксеров. Он является единственным законодательным актом, регулирующим отношения в виде спорта на территории США. А его появление связывали со спецификой бокса, в котором происходило множество скандалов и криминальных или полукриминальных историй. Они были связаны с многочисленными жалобами спортсменов на мошенничество со стороны менеджеров и промоутеров, на манипулирование позициями в рейтинге, коррупцию в судействе и другие нарушения. Опубликованные рядом изданий расследования подтверждали их правоту. Согласно им страдали от беспредела на рынке даже суперзвезды вроде чемпиона мира в супертяжелом весе Леннокса Льюиса.
«Акт Али» установил ряд важнейших правил действий в сегменте. Прежде всего, он закрепил разделение основных функций на рынке между его игроками и запретил их совмещение. Структуры, которые формируют рейтинги, распределяют титулы и санкционируют поединки — Всемирный боксерский совет (WBC), Международная боксерская федерация (IBF), Всемирная боксерская ассоциация (WBA) и Всемирная боксерская организация (WBO),— в соответствии с «актом Али» не могут заниматься промоутерской и агентской деятельностью, что должно обеспечивать большую независимость самих спортсменов.
Долгое время система считалась близкой к идеальной, но новый закон радикально изменит ее суть.
Его сторонники, объясняя смысл этих изменений, чаще всего ссылались на несовершенство нынешнего закона в вопросах защиты прав и интересов боксеров. Например, на то, что в нем недостаточно много внимания уделяется охране их здоровья или финансовым гарантиям. Эти моменты действительно учтены в Muhammad Ali Boxing Revival Act, который, например, устанавливает минимальные выплаты в $200 за каждый проведенный бойцом раунд. Но ажиотаж в США он вызвал по иным причинам.
Главная из них заключается как раз в отмене ключевого положения «акта Али». Muhammad Ali Boxing Revival Act разрешает создание Объединенных боксерских организаций, которые будут сочетать все функции, сейчас принадлежащие разным органам и персонам. Он предусматривает, что боксеры будут подписывать контракт с UBO, а та после этого возьмет на себя ответственность за развитие их карьеры внутри полузакрытой лиги, наполняя ее боями, перемещая бойцов в рейтинге, награждая гонорарами и званиями и проводя антидопинговые мероприятия.
Эту модель использует UFC, основной промоушен в смешанных единоборствах, резко прибавивших в востребованности за минувшие четверть века. Его глава Дейна Уайт считается ключевым идеологом и автором нового закона. А основным его бенефициаром различные американские медиаресурсы называют Zuffa Boxing. Организация с огромными финансовыми возможностями и амбициями, созданная в прошлом году Уайтом, имеющим репутацию близкого друга и соратника Дональда Трампа, и руководителем Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейхом, собирается работать как раз по модели UFC и уже разыграла первый собственный чемпионский пояс — в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), доставшийся австралийцу Джею Опетайе. При этом ее агрессивный подход уже спровоцировал конфронтацию с «классическими» структурами, а IBF, подчеркивая отношение к Zuffa Boxing, лишила Опетайю своего титула, отказавшись санкционировать его выступление в ломающем шаблоны промоушене.
Принятие Muhammad Ali Boxing Revival Act эту конфронтацию, кажется, только обострит.
В то время как его сторонники настаивают на том, что придуманные ими поправки пойдут на пользу боксу, в котором нормой стали и странные перемещения бойцов в рейтингах, и долгие паузы, взятые чемпионами для отдыха между поединками, и подбор «удобных» соперников для них, противники указывают на «монополизацию» рынка с опасными последствиями в виде, допустим, не расширения, а ущемления прав спортсменов, оказавшихся под полным контролем UBO. Об этом говорил, выступая в Конгрессе, юрист Пэт Инглиш, разрабатывавший «акт Али». Это подчеркивал в своем открытом письме, адресованном его членам, титан промоутерского бизнеса Боб Арум. А обратившийся в январе с таким же письмом уже к боксерскому сообществу президент WBC Маурисио Сулейман охарактеризовал поправки как «попытку захвата народного вида» «в погоне за прибылью».
ESPN же, комментируя их специфику, напомнил о том, что сама UFC уже дважды сталкивалась с антитрастовыми исками, поданными бойцами, которые жаловались на угробленные монополистом карьеры. Чтобы урегулировать один из них, промоушену пришлось выплатить $375 млн.