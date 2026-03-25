В Ростове уровень подростковой преступности в феврале сократился на 43%

В Ростове-на-Дону по итогам февраля уровень подростковой преступности уменьшился почти на 43% (восемь – против 14 в 2025 году). Об этом сообщил замначальника полиции по охране общественного порядка по донской столицы Роман Чепелюк в рамках конференции в городском пресс-центре.

Наибольшее число преступлений с участием несовершеннолетних зарегистрировано на территории Железнодорожного и Октябрьского районов. По итогам двух месяцев 2026 года отмечается рост зарегистрированных преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних – 14. В аналогичный период прошлого года таких было девять. Наибольшее число зарегистрировано в Пролетарском районе.

Количество тяжких, особо тяжких преступлений, совершенных с участием несовершеннолетних, также сократилось с восьми случаев до пяти. Максимальное число составов преступлений отмечается в Железнодорожном, Октябрьском, Первомайском и Советском районах Ростова-на-Дону.

В то же время уровень групповой преступности с участием несовершеннолетних по сравнению с прошлым годом сократился – с 14 эпизодов до шести. Кроме того, с начала года выявлено и поставлено на профилактический учет 52 несовершеннолетних (61 человек в прошлом году). В общем за три месяца правоохранители составили 326 административных протоколов, в прошлом году – 396. В отношении несовершеннолетних составили 100 административных протоколов.

«В целях ранней профилактики правонарушения сотрудниками полиции в текущем году 14 несовершеннолетних помещены в Центр временного содержания несовершеннолетних, из которых один за совершение общественно опасного деяния для достижения возраста уголовной ответственности», - рассказал Роман Чепелюк.

Сейчас в производстве органов предварительного следствия в отношении несовершеннолетних находится 37 уголовных дел с 51 эпизодом. В этом планируется направить в суд 16 уголовных дел.

