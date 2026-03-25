Экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль получил докторскую степень

Испанский теннисист Рафаэль Надаль получил докторскую степень в Мадридском политехническом университете. Об этом бывшая первая ракетка мира сообщил в социальной сети X.

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Рафаэль Надаль

«На протяжении своей карьеры я получил много наград, однако награды из академического мира имеют для меня особое значение, ведь они означают признание учреждений, которые занимаются образованием и помогают обществу прогрессировать»,— написал Рафаэль Надаль. В октябре 2025 года ему присвоили звание почетного доктора Саламанкского университета.

Рафаэлю Надалю 39 лет. На счету испанца 92 победы на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов, в том числе 22 победы на турнирах Большого шлема. Также Надаль является двукратным олимпийским чемпионом: в 2008 году взял золото в одиночном разряде, в 2016-м — в парном. Теннисист завершил карьеру в 2024 году.

Таисия Орлова