Экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль получил докторскую степень

Испанский теннисист Рафаэль Надаль получил докторскую степень в Мадридском политехническом университете. Об этом бывшая первая ракетка мира сообщил в социальной сети X.

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

«На протяжении своей карьеры я получил много наград, однако награды из академического мира имеют для меня особое значение, ведь они означают признание учреждений, которые занимаются образованием и помогают обществу прогрессировать»,— написал Рафаэль Надаль. В октябре 2025 года ему присвоили звание почетного доктора Саламанкского университета.

Рафаэлю Надалю 39 лет. На счету испанца 92 победы на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов, в том числе 22 победы на турнирах Большого шлема. Также Надаль является двукратным олимпийским чемпионом: в 2008 году взял золото в одиночном разряде, в 2016-м — в парном. Теннисист завершил карьеру в 2024 году.

Таисия Орлова

«Я парень, который любит делать все со страстью»

Рафаэль Надаль родился 3 июня 1986 года в городе Манакор на испанской Мальорке. В возрасте трех лет начал заниматься теннисом под руководством дяди — бывшего профессионального теннисиста Тони Надаля. В 12 лет стал чемпионом Испании в своей возрастной группе. В 2001 году в возрасте 15 лет начал профессиональную карьеру

Фото: AOP.Press / Corbis / Getty Images

В августе 2004 года в польском Сопоте выиграл первый в карьере турнир международной серии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В том же году в составе сборной Испании стал победителем Кубка Дэвиса

Фото: Ramon Espinosa / AP

В 2005 году Рафаэль Надаль, будучи дебютантом турнира, выиграл Открытый чемпионат Франции (Roland Garros). В июле 2008 года он первенствовал на Уимблдонском турнире в Лондоне, а в августе того же года возглавил мировой рейтинг ATP

Фото: Bernat Armangue / AP

Надаль наиболее успешно выступал на грунтовых кортах, на которых выиграл более 60 турниров, за что его прозвали «королем грунта»
На фото слева направо: испанские теннисисты Карлос Мойя, Хуан Карлос Ферреро и Рафаэль Надаль на турнире в Китае

Фото: Greg Baker / AP

Надалю принадлежит абсолютный рекорд по количеству выигранных подряд матчей на одном покрытии — с 8 апреля 2005 года по 20 мая 2007 года он одержал 81 победу на грунте

Фото: Manu Fernandez / AP

«Думаю, что за свою спортивную карьеру я достиг намного большего, чем мог мечтать или ожидать»

Фото: AP / Pool

В 2008 году в Пекине Рафаэль Надаль стал олимпийским чемпионом по теннису в мужском одиночном разряде

Фото: Alastair Grant / AP

В 2010 году Надаль стал единственным игроком мужского пола в истории тенниса, выигравшим турниры Большого шлема на трех разных покрытиях (грунтовый, травяной и твердый) в один и тот же календарный год

Фото: Michael Fiala / Reuters

C апреля 2005 года Рафаэль Надаль ни на одну неделю не покидал топ-10 мирового рейтинга теннисистов-профессионалов

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Занимает второе место в истории тенниса по сумме выигранных призовых за карьеру — более $134,8 млн призовых

Фото: Carlos Barria / Reuters

На Олимпийских играх в 2016 году Надаль стал победителем в парном разряде (с испанцем Марком Лопесом)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Надаль — болельщик футбольного клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. В 2010 году он стал совладельцем клуба «Мальорка» (10% акций). Ему предлагали роль вице-президента клуба, но он отверг это предложение

Фото: Jason DeCrow / AP

Компания Nike многие годы служила поставщиком одежды и обуви для Рафаэля Надаля

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

«Я парень, который любит делать все со страстью» &lt;br>Надаль считается одним из самых атлетичных и выносливых теннисистов в истории. Играл агрессивно, используя сильные удары с верхним вращением

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Всего за карьеру Рафаэль Надаль выиграл 92 титула в одиночном разряде, в том числе 36 — в серии «Мастерс». Он один из немногих обладателей Золотого Большого шлема (победы во всех турнирах Большого шлема и на Олимпийских играх)

Фото: Andy Brownbill / AP

В мае 2023 года теннисист объявил, что снимается с Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) из-за травмы бедра, полученной в январе на Australian Open. После почти годовой паузы он провел первый официальный матч в Брисбене, однако потерпел поражение в паре с соотечественником Марком Лопесом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

10 октября Надаль опубликовал виедообращение, в котором объявил о завершении карьеры. «Такова реальность, у меня были сложные годы, особенно последние два. Не думаю, что я могу играть. Очевидно, это сложное решение, но в этой жизни все имеет начало и конец, мне кажется, сейчас лучшее время, чтобы завершить карьеру, которая была длинной и успешной»,— говорил теннисист

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Последним турниром для спортсмена стал Кубок Дэвиса, где 20 ноября 2024 года в четвертьфинале сборная Испании проиграла сборной Нидерландов. Надаль в последнем матче также потерпел поражение, уступив Ботику ван де Зандсхюлпу со счетом 4:6, 4:6

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

«Никому не понравится, когда дело доходит до этого момента. Я не устал играть в теннис. Это мое тело больше не хочет играть в теннис»,— прокомментировал Надаль решение об уходе в интервью на корте

Фото: Jon Nazca / Reuters

Рафаэль Надаль родился 3 июня 1986 года в городе Манакор на испанской Мальорке. В возрасте трех лет начал заниматься теннисом под руководством дяди — бывшего профессионального теннисиста Тони Надаля. В 12 лет стал чемпионом Испании в своей возрастной группе. В 2001 году в возрасте 15 лет начал профессиональную карьеру

Фото: AOP.Press / Corbis / Getty Images

В августе 2004 года в польском Сопоте выиграл первый в карьере турнир международной серии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В том же году в составе сборной Испании стал победителем Кубка Дэвиса

Фото: Ramon Espinosa / AP

В 2005 году Рафаэль Надаль, будучи дебютантом турнира, выиграл Открытый чемпионат Франции (Roland Garros). В июле 2008 года он первенствовал на Уимблдонском турнире в Лондоне, а в августе того же года возглавил мировой рейтинг ATP

Фото: Bernat Armangue / AP

Надаль наиболее успешно выступал на грунтовых кортах, на которых выиграл более 60 турниров, за что его прозвали «королем грунта»
На фото слева направо: испанские теннисисты Карлос Мойя, Хуан Карлос Ферреро и Рафаэль Надаль на турнире в Китае

Фото: Greg Baker / AP

Надалю принадлежит абсолютный рекорд по количеству выигранных подряд матчей на одном покрытии — с 8 апреля 2005 года по 20 мая 2007 года он одержал 81 победу на грунте

Фото: Manu Fernandez / AP

«Думаю, что за свою спортивную карьеру я достиг намного большего, чем мог мечтать или ожидать»

Фото: AP / Pool

В 2008 году в Пекине Рафаэль Надаль стал олимпийским чемпионом по теннису в мужском одиночном разряде

Фото: Alastair Grant / AP

В 2010 году Надаль стал единственным игроком мужского пола в истории тенниса, выигравшим турниры Большого шлема на трех разных покрытиях (грунтовый, травяной и твердый) в один и тот же календарный год

Фото: Michael Fiala / Reuters

C апреля 2005 года Рафаэль Надаль ни на одну неделю не покидал топ-10 мирового рейтинга теннисистов-профессионалов

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Занимает второе место в истории тенниса по сумме выигранных призовых за карьеру — более $134,8 млн призовых

Фото: Carlos Barria / Reuters

На Олимпийских играх в 2016 году Надаль стал победителем в парном разряде (с испанцем Марком Лопесом)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Надаль — болельщик футбольного клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. В 2010 году он стал совладельцем клуба «Мальорка» (10% акций). Ему предлагали роль вице-президента клуба, но он отверг это предложение

Фото: Jason DeCrow / AP

Компания Nike многие годы служила поставщиком одежды и обуви для Рафаэля Надаля

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

«Я парень, который любит делать все со страстью»
Надаль считается одним из самых атлетичных и выносливых теннисистов в истории. Играл агрессивно, используя сильные удары с верхним вращением

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Всего за карьеру Рафаэль Надаль выиграл 92 титула в одиночном разряде, в том числе 36 — в серии «Мастерс». Он один из немногих обладателей Золотого Большого шлема (победы во всех турнирах Большого шлема и на Олимпийских играх)

Фото: Andy Brownbill / AP

В мае 2023 года теннисист объявил, что снимается с Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) из-за травмы бедра, полученной в январе на Australian Open. После почти годовой паузы он провел первый официальный матч в Брисбене, однако потерпел поражение в паре с соотечественником Марком Лопесом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

10 октября Надаль опубликовал виедообращение, в котором объявил о завершении карьеры. «Такова реальность, у меня были сложные годы, особенно последние два. Не думаю, что я могу играть. Очевидно, это сложное решение, но в этой жизни все имеет начало и конец, мне кажется, сейчас лучшее время, чтобы завершить карьеру, которая была длинной и успешной»,— говорил теннисист

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Последним турниром для спортсмена стал Кубок Дэвиса, где 20 ноября 2024 года в четвертьфинале сборная Испании проиграла сборной Нидерландов. Надаль в последнем матче также потерпел поражение, уступив Ботику ван де Зандсхюлпу со счетом 4:6, 4:6

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

«Никому не понравится, когда дело доходит до этого момента. Я не устал играть в теннис. Это мое тело больше не хочет играть в теннис»,— прокомментировал Надаль решение об уходе в интервью на корте

Фото: Jon Nazca / Reuters

