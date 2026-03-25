Суд возобновил дело по иску минлесхоза Амурской области к авиакомпании «Ангара»

Арбитражный суд Иркутской области заново приступил к рассмотрению заявления министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области к авиакомпании «Ангара». В декабре 2025 года производство по делу было приостановлено до вступления в законную силу приговора по уголовному делу, которое возбудили в июле 2025 года сразу после крушения пассажирского самолета Ан-24.

«От министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области 23 марта 2026 года поступило ходатайство о возобновлении производства. Назначить судебное разбирательство по делу в арбитражном суде первой инстанции на 16 апреля 2026 года», — говорится в определении суда.

Ведомство в октябре 2025 года обратилось в суд с требованием взыскать с авиаперевозчика 535 тыс. руб. в качестве ущерба, причиненного лесным насаждениям при падении воздушного судна. Ан-24, эксплуатировавшийся с 1976 года, разбился 24 июля 2025 года, совершая полет по маршруту Хабаровск—Благовещенск—Тында. Все 48 человек, находившиеся на борту, погибли. Причинами крушения МАК назвал ошибки экипажа и авиадиспетчера.

После крушения Росавиация аннулировала сертификат на выполнение коммерческих авиаперевозок «Ангары». Маршрутная сеть авиакомпании, которая ранее включала 11 направлений, была перераспределена между «Ираэро», «Аврора» и «Хабаровские авиалинии». В феврале 2026 года «Ангара» была переименована в «И8».

Лолита Белова