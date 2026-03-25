Иран опроверг заявление Трампа о ликвидации ядерной программы

Власти Ирана опровергли заявления президента США Дональда Трампа о ликвидации иранского ракетного потенциала и ядерной программы. Об этом сообщил глава информационного совета при правительстве Ирана Элиас Хазрати.

«Ни одно из его (Дональда Трампа.—“Ъ”) утверждений об уничтожении ракетного потенциала Ирана не соответствовало действительности»,— заявил господин Хазрати (цитата по ТАСС). Он отметил, что Иран каждую ночь запускает сотни ракет в сторону Израиля и американских баз на Ближнем Востоке.

23 марта господин Трамп заявил, что провел переговоры с иранской стороной, после которых ввел пятидневный мораторий на удары по энергетическим объектам. В Тегеране официально отрицали какие-либо контакты с Вашингтоном. На следующий день американский президент еще раз заявил о переговорах с Ираном, он настаивал, что иранская сторона отказалась от притязаний на обладание ядерным оружием.