Банк Франции завершил программу перевода золотых запасов из Нью-Йорка в Париж

Банк Франции (Banque de France) отчитался о продаже остатков своих золотых запасов в США в рамках оптимизации хранения золотых резервов.

В течение последних нескольких десятков лет ЦБ Франции вывозил или постепенно заменял старое золото слитками, соответствующими современным международным стандартам. С июля 2025 года по январь 2026 года находившиеся в США 129 тонн (около 5% золотых резервов Франции) были проданы. Приобретенное в Европе аналогичное количество золота хранится в Париже.

ЦБ Франции также отметил, что от продажи своего золотого запаса, хранившегося в США, он получил прибыль в €12,8 млрд. Это произошло, поскольку цены на золото в последнее время постоянно растут и неоднократно обновляли исторические рекорды.

Екатерина Наумова, Евгений Хвостик