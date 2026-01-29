Цены на золото и серебро снова побили рекорды

Февральский фьючерс на золото на бирже Comex дорожает на 4,36%, до $5534,7 за тройскую унцию. На сегодняшних торгах драгметалл превысил $5600. Фьючерс на серебро с поставкой в марте тоже обновил рекорд, поднявшись выше отметки $120 за тройскую унцию.

Золото обновляет рекорд уже второй день подряд. Биржевая стоимость драгоценных металлов продолжает расти с декабря 2025 года на фоне геополитической напряженности из-за политики США. Аналитики прогнозируют, что в этом году цена на золото может приблизиться к $6000, писало Reuters.

