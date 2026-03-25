Подозреваемый в покушении на женщину на Ходынском бульваре погиб в ДТП

Найден мертвым мужчина, напавший на свою бывшую девушку в квартире на Ходынском бульваре в Москве. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах. По данным агентства, он погиб в ДТП.

Машина подозреваемого столкнулась с грузовым автомобилем. Следователи допускают, что мужчина намеренно выехал на встречную полосу, отметил собеседник ТАСС. До этого в отношении мужчины СКР возбудил уголовное дело о покушении на убийство. В пресс-службе столичного управления ведомства сообщили, что в квартире потерпевшей нашли записку, в которой мужчина назвал ее виновной в своей смерти.

По данным следствия, покушение произошло утром 25 марта. Подозреваемый нанес бывшей возлюбленной несколько ножевых ранений и скрылся. Пострадавшая смогла обратиться к соседям, они вызвали скорую помощь. Женщину госпитализировали.

По информации Shot, преступление было совершено в ЖК «Лайнер». Пострадавшая — 29-летняя помощница топ-менеджера АО «Росхим», которую более года преследовал бывший близкий друг, пишет Telegram-канал. Сегодня, в ее день рождения, мужчина пришел к ней домой и спровоцировал ссору.