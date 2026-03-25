СКР возбудил дело после нападения на женщину на Ходынском бульваре в Москве

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство женщины на севере Москвы, сообщили в столичном управлении СКР.

По версии следствия, утром 25 марта в квартире на Ходынском бульваре подозреваемый нанес бывшей возлюбленной несколько ножевых ранений и скрылся. Пострадавшая смогла обратиться к соседям, они вызвали скорую помощь. Женщину доставили в больницу. На месте происшествия изъяли нож.

Преступление было совершено в ЖК «Лайнер». По данным Shot, пострадавшая — 29-летняя помощница топ-менеджера АО «Росхим», которую более года преследовал бывший близкий друг. Сегодня, в ее день рождения, мужчина пришел к ней домой и спровоцировал ссору. Shot пишет, что подозреваемый работал сборщиком мебели, играл в футбол.

Сразу после нападения мужчина покинул место преступления на автомобиле, но вскоре погиб в ДТП. 112 публикует видеозапись аварии. Согласно кадрам, автомобиль подозреваемого на большой скорости совершал обгон по встречной полосе и врезался в фуру.