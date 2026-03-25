В Ярославской области в два раза снизили цену на богадельню начала XX века

В Ярославской области вновь выставлен на продажу объект культурного наследия «Богадельня (с 1914 г. – госпиталь)» начала XX века, расположенный в Мышкине. Аукцион объявлен на площадке «ГИС Торги».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2025 году суд по иску областной службы охраны объектов культурного наследия изъял историческое здание у ООО «Угличский сыродельно-молочный завод» в связи с непроведением восстановительных работ.

После чего объект был выставлен на торги по начальной цене в 2,3 млн руб. В феврале 2026 года аукцион признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Теперь торги объявили вновь, но начальная цена снижена до 1,1 млн руб. Как указывается в извещении, восстановление исторического здания новому собственнику обойдется в 36 млн руб.

Здание является нежилым, его общая площадь составляет 727 кв. м. Земля под домом находится в федеральной собственности, арендатором выступает Угличский завод. Права на участок будут переданы новому собственнику.

Алла Чижова