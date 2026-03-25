Кремль поприветствовал диалог депутатов Госдумы и парламентариев США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал необходимым диалог США и России по парламентской линии. Переговоры депутатов Госдумы и американских парламентариев, если они состоятся, можно только поприветствовать, отметил господин Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы приветствуем любые формы реанимации диалога в любых областях с США. Мы считаем, что это соответствовало бы и отвечало интересам и Российской Федерации, и Соединенных Штатов»,— сказал господин Песков. Он отметил, что российская сторона неоднократно предлагала возобновить контакты между парламентариями.

О подготовке встречи представителей Госдумы и Конгресса стало известно в сентябре 2025 года. В январе 2026-го член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна получила разрешение от Госдепа на визит в Вашингтон четырех депутатов Госдумы. Сегодня «Ведомости» со ссылкой на источник сообщили, что в ближайшее время в Вашингтон отправится делегация из представителей разных фракций, а возглавит ее зампред комитета по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия»).