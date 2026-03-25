Reuters: переговоры США и Ирана могут пройти в Турции или Пакистане

Пакистан и Турция рассматриваются в качестве площадок для переговоров по урегулированию ближневосточного конфликта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранский источник.

«Пакистан передал Ирану предложение Соединенных Штатов, и либо Пакистан, либо Турция могут стать площадками для обсуждения вопросов деэскалации войны в Персидском заливе»,— пишет Reuters.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что новый этап переговоров между США и Ираном может пройти в Исламабаде в выходные. The Guardian со ссылкой на источники писала, что вице-президент США Джей Ди Вэнс может стать главным переговорщиком на возможной встрече в Пакистане. Axios со ссылкой на источник писал, что иранские официальные лица не верят в искренность предложений президента Дональда Трампа о переговорах.

В феврале США и Иран провели три раунда переговоров, на которых обсуждалась, среди прочего, ядерная программа Ирана. Первый раунд прошел 6 февраля в Маскате, второй и третий — 17 и 26 февраля в Женеве. Через два дня после последнего раунда США и Израиль атаковали Иран.

