Трое детей остаются в больнице после взрыва в Севастополе

Глава Севастополя Михаил Развожаев посетил детей, пострадавших при взрыве на улице Павла Корчагина. В городской больнице №5 продолжают лечение трое несовершеннолетних. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Две сестры получили травмы в квартире, где произошел взрыв. Одну девочку прооперировали, она находится в реанимации в стабильном состоянии. По словам чиновника, ребенку требуется восстановление и реабилитация из-за переломов, однако медики дают позитивный прогноз на полное выздоровление. Вторая сестра лежит в хирургическом отделении без тяжелых повреждений.

В больнице также находится мальчик Илья с матерью. У ребенка в основном ушибы и порезы. Женщина рассказала, что им помогли на месте и доставили в медучреждение, где врачи оказали помощь.

Главный врач больницы Наталья Шайнер отметила, что пациенты поступили ночью в той одежде, в которой выбежали на улицу. Михаил Развожаев дал поручение развернуть волонтерский штаб на базе штаба общественной поддержки, который обеспечил пострадавших всем необходимым.

«Медицинская помощь пострадавшим оказана в полном объеме, их жизни вне опасности, и сейчас основной фокус смещается на психологическую поддержку и реабилитацию», — сообщил глава Севастополя.

Оперативный штаб перешел к восстановительным работам после взрыва в многоквартирном доме 23 марта. Муниципальные комиссии совместно с жильцами оценивают ущерб, подрядчики приступили к ремонту. Михаил Развожаев заверил, что власти не оставят семьи и окажут всю необходимую помощь, особенно наиболее пострадавшей многодетной семье.

Алина Зорина