Жильцам сгоревшего дома в Выборге предоставят временное жилье из резервного фонда

В администрации Выборгского района прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Основным вопросом повестки стала ситуация с возгоранием кровли в жилом доме Выборга после падения БПЛА. В настоящий момент пожар полностью ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет.

Глава районной администрации Валерий Савинов поручил в кратчайшие сроки предоставить нуждающимся временные жилые помещения. На ликвидацию последствий будут направлены средства из резервного фонда Выборгского городского поселения.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что жителей Ленобласти предупредили об опасности атаки беспилотников и возможном замедлении интернета.

