В Новороссийске начали подготовку к следующему отопительному сезону

Главной задачей на следующий год станет обеспечение бесперебойного теплоснабжения в Новороссийске. Об этом заявил заместитель главы города по вопросам ЖКХ Рафаэль Бегляров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Новороссийске начались работы по подготовке к отопительному сезону 2026-2027 годов. Как отметил Рафаэль Бегляров, на прошедшем рабочем совещании проанализировали ошибки текущего сезона, которые подлежат устранению в следующем году. Коммунальщики должны усилить взаимодействие с управляющими компаниями и провести своевременную промывку, опрессовку и развоздушивание оборудования.

В предстоящем отопительном сезоне Новороссийск планирует получить паспорт готовности к осенне-зимнему периоду от Ростехнадзора. В 2025-2026 году документ выдали впервые за последние несколько лет.

«В прошлом году результат достигли, задача на этот сезон — закрепить»,— подчеркнул Рафаэль Бегляров.

Отопительный сезон в Новороссийске завершится 16 апреля, согласно утвержденному постановлению администрации города.

София Моисеенко