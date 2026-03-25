В Ульяновской области 12 клиник отказались от лицензий на аборты

Из 20 организаций Ульяновской области, имеющих лицензии на аборты, 12 уже отказались от лицензий на проведение абортов. Об этом заявила вице-премьер правительства Анна Тверскова на заседании комитета по соцполитике регионального заксобрания в ходе обсуждения отчета министра здравоохранения о работе ведомства в 2025 году.

Как отметила Анна Тверскова, этого удалось добиться при поддержке губернатора региона Алексея Русских, регионального минздрава и депутата заксобрания Василия Гвоздева. «Мы идем и по этому пути улучшения демографической ситуации», — добавила вице-премьер.

Ранее, 22 января на пленарном заседании регионального демографического форума, проходившего в Ульяновске под эгидой Симбирской епархии, президент благотворительного фонда «Женщины за Жизнь», член Общественной палаты РФ Наталья Москвитина призвала Ульяновскую область «стать ее союзником» и принять закон о запрете склонения к абортам, присоединившись к 30 регионам, которые на тот момент уже приняли такие законы.

В начале февраля на заседании демографического совета региона, проходившего под руководством председателя облправительства Геннадия Спирчагова, было объявлено, что подготовлен региональный законопроект о запрете склонения к абортам. По информации депутата регионального заксобрания Василия Гвоздева, законопроект, подготовленный министерством соцразвития, пока проходит согласование в региональном минздраве, а затем должен будет пройти обсуждение в региональной общественной палате. По мнению депутата, предполагается, что до июля законопроект будет внесен в заксобрание и принят. Депутат также отметил, что в регионе в день совершается до 10 абортов, «и если закон позволит спасать хотя бы одну жизнь в день, это будет уже большим достижением».

Сергей Титов, Ульяновск