В Ульяновской области хотят принять закон о запрете склонения к аборту

В Ульяновске под руководством регионального премьер-министра Геннадия Спирчагова состоялось заседание демографического совета региона с участием представителей исполнительной власти, общественных организаций и духовенства, сообщила в пятницу, 6 февраля, пресс-служба облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как отмечается в сообщении, среди вопросов по поддержке семей, материнства и детства «участники мероприятия обсудили проблемы снижения рождаемости, особое внимание было уделено сохраняющейся тенденции искусственного прерывания беременности». «Был предложен законопроект, запрещающий склонение женщины к прерыванию беременности и обязывающий создать для нее систему психологической, медицинской и социальной поддержки перед принятием окончательного решения. Такие законы действуют уже в 33 регионах Российской Федерации»,— подчеркивает пресс-служба.

О каком предложенном законопроекте идет речь, выяснить не удалось. Среди проектов документов на сайте областного правительства такой проект найти не удалось. На сайте регионального заксобрания есть только подготовленный депутатами партии «Единая Россия» законопроект, внесенный еще в апреле 2024 года, по которому было много замечаний экспертов, указавших на его «сырость» и «непроработанность».

Ранее, 22 января на пленарном заседании регионального демографического форума, проходившего под эгидой Симбирской епархии, президент благотворительного фонда «Женщины за Жизнь», член Общественной палаты РФ Наталья Москвитина призвала Ульяновскую область стать ее союзником и принять закон о запрете склонения к абортам, присоединившись к 30 регионам, которые уже приняли такие законы.

Сергей Титов, Ульяновск