Ульяновскую область призвали принять закон о запрете склонения к абортам

22 января в ЦКК «Патриот» в Ульяновске прошла заключительная пленарная сессия регионального демографического форума. Его организаторами стали Симбирская епархия, правительство Ульяновской области, региональное отделение Всемирного русского народного собора, сообщает на своем официальном сайте епархия.

В работе форума принял участие губернатор региона Алексей Русских, отметивший в своем выступлении, что благодаря совместной работе психологов и специалистов соцзащиты в 2025 году 37 процентов женщин, пришедших на аборт в государственные клиники, сохранили беременность.

Министр соцразвития региона Дмитрий Батраков заметил, что каждый четвертый трудоспособный житель региона не имеет своей семьи, и задача — сделать так, чтобы семей с детьми в регионе стало в 2 раза больше, только тогда можно будет говорить о демографическом развитии региона.

Митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин заявил, что «необходимы экстраординарные меры», «направленные на поддержку семьи, утверждение семейных ценностей и на поощрение многодетности», и прежде всего — обеспечение уверенности в завтрашнем дне, доступности жилья, высокого качества медпомощи. «Рождение и воспитание детей он назвал «смыслом самого человеческого существования», а дискуссии на тему «эмбрион — это человек, или еще нет», назвал «чудовищными». Он подчеркнул, что в течение многих лет церковь призывает законодателей вывести аборты из системы обязательного медстрахования, а частные клиники — отказаться от производства абортов.

Президент благотворительного фонда «Женщины за Жизнь», член Общественной палаты РФ Наталья Москвитина заявила, что «если есть статья за склонение к самоубийству, то должна быть статья и за склонение к аборту». «И одна из инициатив, с которой я приехала, — разработка такого закона, уже на федеральном уровне». Она призвала Ульяновскую область стать ее союзником в этом деле, и принять закон о запрете склонения к абортам, присоединившись к 30 регионам, которые уже приняли такие региональные законы.

Региональный демографический форум прошел в Ульяновске 21-22 января. В рамках форума в учебных заведениях областного центра прошли встречи с председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иереем Феодором Лукьяновым. Наталья Москвитина посетила с общественной проверкой две женских консультации Ульяновска. В городской клинической больнице имени святого апостола Андрея Первозванного прошел круглый стол по вопросам демографии с участием главврачей больниц и руководителей частных клиник.

Андрей Васильев, Ульяновск