Из приграничья Белгородской области вывезут постояльцев соцучреждений

В связи с «крайне напряженной» обстановкой в приграничье Белгородской области было решено эвакуировать постояльцев соцучреждений, которые не могут оказать себе помощь. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Граждан планируют вывезти в другие регионы. Первыми свою помощь предложили власти Вологодской области.

Говоря об оперативной обстановке, Вячеслав Гладков отметил, что за последние два дня ранения при обстрелах ВСУ получили 14 человек.

Сегодня утром губернатор сообщил об очередной атаке на энергетическую инфраструктуру Белгорода, из-за которой без света ночью остались порядка 450 тыс. человек. Речь идет о жителях облцентра, Белгородского, Шебекинского и Яковлевского округов. Также наблюдались проблемы с водоснабжением и отоплением.

